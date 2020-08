215€ à gagner avec un pari sur James Harden qui propulse les Fusées vers une troisième victoire

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce samedi, comme toujours depuis le début des hostilités, il y a quatre jolis matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h00 : Magic (7,55) – Bucks (1,09)

21h30 : Heat (1,46) – Pacers (2,95)

00h00 : Thunder (2,15) – Rockets (1,77)

02h30 : Trail Blazers (3,70) – Lakers (1,30)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 215€ sur votre compte (ou 195€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

James Harden marque 30 points ou plus et son équipe gagne (2,15) : une fois n’est pas coutume, James Harden n’a pas été la principale raison de la victoire de Houston dans le Game 2 face à Oklahoma City. Avec le retour de Luguentz Dort côté Thunder, le Barbu n’a marqué « que » 21 points mais les Rockets ont prouvé qu’ils savaient gagner sans un grand match de leur leader. Cependant, on s’attend à voir un scénario différent ce samedi. Car Harden est une véritable machine offensive et deux perfs de suite à moins de 30 pions, ça semble peu probable, d’autant plus que son copain Russell Westbrook sera encore absent. L’ancien MVP va faire les ajustements nécessaires pour scorer bien comme il faut, et les Rockets vont une nouvelle fois prouver leur supériorité sur le Thunder.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Shai Gilgeous-Alexander marque deux paniers à 3-points ou plus (1,95) : si on mise sur une victoire des Rockets cette nuit, on s’attend à un Thunder qui va tout donner sous l’impulsion notamment de sa jeune pépite Shai Gilgeous-Alexander. Très discret lors du Game 1 contre les Fusées, SGA a cartonné dans le Game 2 avec 31 points dont trois tirs primés. Il devra sortir une performance similaire ce samedi pour aider le Thunder dans ce troisième match très important. Gilgeous-Alexander n’est pas connu pour être un sniper mais avec son 4/10 sur les deux premiers matchs de la série, on se dit pourquoi pas. Deux shoots de loin en un match, ce n’est pas la mer à boire.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).