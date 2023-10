Pour Kyle Kuzma, trop de maillots tue l’identité visuelle des équipes NBA

Véritable icône de la mode (non), Kyle Kuzma n’a pas pu s’empêcher de réagir quand il a vu un leak du dernier maillot City Edition des Los Angeles Clippers. Non seulement il n’a pas l’air d’apprécier, mais en plus il pense que les changements incessants de maillots ruinent l’identité visuelle des équipes NBA.

Il fut un temps où les équipes NBA possédaient simplement deux maillots, un pour les matchs à domicile (le blanc) et un pour les matchs à l’extérieur (le coloré). Bien sûr, au fur et à mesure du temps, les maillots se sont modernisés et il y a eu des changements, mais on restait toujours sur cette même base.

Aujourd’hui ? C’est radicalement différent. Chaque franchise possède quatre jeux de maillots : Association, Icon, Statement, et City Edition. Les trois premiers changent rarement étant donné que ce sont les maillots habituels “domicile”, “extérieur” et “alternatif”. Par contre, les maillots City Edition sont modifiés chaque année (pour le meilleur et pour le pire) pour toutes les équipes NBA. Vous ajoutez à ça des jerseys Classic pour certaines franchises lors de saisons “anniversaire”, et ça se transforme vite en carnaval.

Au grand regret de Kyle Kuzma.

"Every year it's a new jersey and what gets lost is brand identity."

Is Kyle Kuzma speaking facts? 🤔 pic.twitter.com/ZmWsbsTClA

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 16, 2023

L’ailier des Wizards pointe clairement Nike du doigt, la marque à la virgule étant devenue l’équipementier officiel de la NBA en 2017. On peut critiquer le style vestimentaire du bonhomme mais sur le coup il n’a pas tort.

Les maillots sont l’un des éléments les plus importants dans l’identité d’une équipe sportive, et cette identité se construit à travers la continuité dans le style et les couleurs. Voir du vert sur un maillot des Blazers ou des Pistons, et du bleu sur un maillot des Bucks, ça pique un peu les yeux. Aujourd’hui, la NBA et Nike possèdent carrément un planning sur la saison pour bien mettre en avant les différentes tuniques.

Les raisons derrière les nombreux changements de maillot, elles sont évidemment marketing. Qui dit plus de maillots disponibles dit plus de choix de maillots à acheter. Et tant pis pour l’identité visuelle…

__________

Source texte : Twitter Kyle Kuzma

Nike is ruining the nostalgia of jerseys, every year it’s a new jersey and what gets lost is brand identity. https://t.co/oVq40s3a5t

— kuz (@kylekuzma) October 16, 2023