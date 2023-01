À trois semaines de la trade deadline, les rumeurs s’intensifient de plus en plus au fil de jours et certaines franchises cherchent à modifier leurs rosters. Rui Hachimura pourrait en faire les frais.

Dans les rumeurs depuis plusieurs semaines, Rui Hachimura serait bel et bien sur le départ de Washington, comme nous l’apprennent Shams Charania et Joshua Robbins de The Athletic. Le Japonais, qui n’a pas prolongé cet été, se retrouve en concurrence avec Deni Avdija au poste 3/4, et les Wizards souhaitent libérer le poste de forward.

Drafté en 9è position en 2019, Rui Hachimura n’a jamais vraiment eu sa chance à D.C. et il a même perdu sa place dans le cinq majeur cette saison. Le joueur de 24 ans ne tourne cette année à 12,9 points et 4,4 rebonds par match… mais garde cependant une belle cote au sein de la Ligue.

The Wizards have started trade talks centered on Rui Hachimura, potentially clearing a logjam at forward, sources tell me and @JoshuaBRobbins.

