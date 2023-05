Officiel : Dillon Brooks et les Grizzlies, c’est terminé

En fin de contrat avec les Grizzlies, Dillon Brooks va arriver sur le marché des agents libres cet été. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : ce ne sera pas à Memphis.

Hier, on se demandait si Dillon Brooks avait encore un avenir à Memphis. Aujourd’hui, on a la réponse.

D’après Shams Charania de The Athletic, les Grizzlies n’ont absolument aucune intention de prolonger Brooks durant l’intersaison, et ont gentiment fait comprendre à leur joueur que son avenir s’écrivait ailleurs que dans le Tennessee.

The Memphis Grizzlies have informed pending free agent Dillon Brooks that he will not be brought back under any circumstances, league sources say.

C’est une décision pas vraiment surprenante quand on connaît le scénario des Playoffs 2023. Les Grizzlies ont été éliminés au premier tour des Playoffs face aux Lakers, série dans laquelle Dillon Brooks a beaucoup trop parlé à défaut de bien jouer. Il a créé autant de distractions qu’il n’a envoyé de briques, alors forcément les calculs ne sont pas bons. Pour une équipe de Memphis qui a besoin de se calmer un peu en matière de trashtalking, prolonger une tête brûlée comme Dillon n’était pas vraiment le bon plan.

The Grizzlies made contract extension offers to Dillon Brooks early in the season, which were rejected and led to the end of talks, sources tell @ShamsCharania.

Now, Memphis has decided to move on.https://t.co/VgLgcAyUKg pic.twitter.com/o0VMV5TCG6

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 2, 2023