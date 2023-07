Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 10 au dimanche 16 juillet 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Chaque année au mois de juillet, les vrais se donnent rendez-vous devant la Summer League de Las Vegas. C’est l’occasion d’observer à la loupe les futurs rookies de la ligue et de découvrir ou redécouvrir des joueurs qui espèrent se faire une place en NBA grâce à leurs performances à Sin City. Cette année, il y a au moins 11 bonnes raisons de suivre la Summer League et elles se nomment Victor Wembanyama, Sidy Cissoko, Bilal Coulibaly, Ismael Kamagaté, Rayan Rupert, Joel Ayayi, Ousmane Dieng, Moussa Diabaté, Yves Pons, Hugo Besson et Malcolm Cazalon. Comme d’habitude, beIN Sports sera de la partie avec un match retransmis en VF tous les jours à 11h du matin. Par ici le programme !

Dans la matinée du lundi 10 juillet

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers à 11h (beIN 1)

Dans la matinée du mardi 11 juillet

Indiana Pacers – Orlando Magic à 11h (beIN 1)

Dans la matinée du mercredi 12 juillet

San Antonio Spurs – Washington Wizards à 11h (beIN 1)

Dans la matinée du jeudi 13 juillet

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder à 11h (beIN 1)

Dans la matinée du vendredi 14 juillet

Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans à 11h (beIN 4)

Dans la matinée du samedi 15 juillet

San Antonio Spurs – Detroit Pistons à 11h (beIN 4)

Dans la matinée du dimanche 16 juillet

À déterminer