Il est un joueur des Brooklyn Nets depuis le 10 février dernier, Ben Simmons n’a pas encore eu le plaisir d’officialiser ce statut balle en main. Plus globalement, sur ses dernières piges en tant que membre de l’institution Sixers, il n’a même pas disputé un seul match de la saison 2021-22. Chaque nouvelle update sur son état de forme alimente la controverse. Comme l’impression que ça n’en finira pas. Comme l’impression qu’il y a quelque chose qu’on ne nous dit pas. Débrief.

Pour la petite note de culture G, l’expression populaire « en avoir plein le dos » renvoie à la notion d’agacement par le stress. Mais pourquoi le dos ? « Les muscles sont riches en terminaisons nerveuses et un cerveau en situation de stress transmet trop d’informations aux nerfs, qui se trouvent alors saturés » explique le Dr. Gilles Mondoloni, auteur du bouquin Stop au mal de dos. Le dos étant le carrefour des nerfs, cette situation y augmente ainsi les tensions dans les muscles et libère des substances qui favorisent les inflammations. À la question « Le mal de dos peut-il être exclusivement lié au stress ? », la réponse est ainsi positive.

Passée cette petite note médicale, revenons en à notre patient. Il est inutile de recontextualiser un dossier qui des mois durant, s’est accaparé le paysage médiatique. On sait que Ben Simmons n’est pas monté au dunk. On sait qu’il n’a pas apprécié les déclas de son équipe. On sait qu’il a refusé de jouer et forcé son transfert, pour finalement atterrir à Brooklyn. On sait que même si la couleur du maillot a changé, il ne l’a toujours pas porté. Mais récité à la va-vite, on ne prend pas la mesure de l’affaire. À l’origine, il est question d’une simple brouille entre un joueur et sa franchise. Puis la plaie s’est infectée. Ce feuilleton a outrepassé le basket-ball. On a questionné l’éthique du travailleur, sa situation financière en raison des amendes, son comportement social. Dans l’espace commentaire d’un article, monsieur Tout-le-Monde lui diagnostique même un trouble du comportement. L’affaire devient un vrai thème de société.

Cette situation est pesante. Pesante car l’on parle quand même du 1er choix de la Draft 2016. D’un meneur de jeu de 2m08 censé apporter fraîcheur et prospérité à Philly. Tu étais l’élu, c’était toi. La prophétie voulait que tu détruise les Nets, pas que tu deviennes comme eux.

Une fois la rupture entre Ben Simmons et les Sixers actée – un divorce en 764 chapitres – nous partons à la recherche d’une date de retour. Aucun insider ne parvient à fournir ne serait-ce qu’une estimation du temps d’indisponibilité de l’Australien. Ce « problème de dos » fait chauffer les crânes. Et pourtant, il y a deux semaines, Shams Charania annonçait le retour de l’Australien pour le Game 4 du premier tour des Playoffs 2022 face à Boston. L’espoir renaît. Ce n’est qu’une rencontre – les Nets étant menés 3-0, probablement la dernière de la saison – mais l’idée d’un Benny en short suffit à notre bonheur.

Brooklyn Nets three-time All-Star Ben Simmons plans to make his season debut in Game 4 vs. Boston on Monday as long as rehab remains on course, sources tell @TheAthletic @Stadium. Simmons is set to play his first game since June 2021. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2022

« Les idéals ayant un penchant si irrésistible à nous décevoir, c’est sagesse que d’en avoir plusieurs ». Il est bien gentil Henry Millon de Montherlant, mais la NBA est pour les citations philosophiques une zone de non droit. Attendez en beaucoup de Ben Simmons et Kyrie Irving. Au lieu d’être déçu en un point, vous le serez en deux. Le 24 avril 2022, Adrian Wojnarowski annonce finalement que l’Australien ne jouera pas le Game 4 : « Simmons dit s’être réveillé avec des douleurs au dos ». Plus qu’amer, le constat nous désole. « Je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’il joue » confie Steve Nash, dont l’optimisme paraît à ce moment fendu en deux. « Ce mec n’a aucun esprit de compétition » twitte Reggie Miller, l’esprit échauffé. Un état qu’à ce moment précis, beaucoup partagent. Quand reverra-t-on Ben Simmons ? Comme si l’on venait de se faire poser un lapin, nous ne sommes plus sûrs de rien.

Dis, quand reviendras-tu,

Dis, au moins le sais-tu,

Que tout le temps qui passe,

Ne se rattrape guère,

Que tout le temps perdu,

Ne se rattrape plus.

Dix jours plus tard, Adrian Wojnarowski revient avec du neuf. Ben Simmons passe sur le billard ce jeudi, suite à quoi il sera indisponible pour trois à quatre mois. Une opération pour traiter une douleur située dans une hernie discale (bas du dos), qui s’est décidée après « consultation de plusieurs spécialistes ». Le Boomer devrait être apte à refouler le parquet bien avant le camp d’entraînement en septembre prochain. Qu’a-t-on manqué ? Une opération implique un dommage/dysfonctionnement physique, or on n’a pas fait PACES mais on sait que le stress ne vous déplace pas les os. Il y a bien cette histoire de Call of Duty pendant 23 heures consécutives. On va éviter d’hypothétiser à tout va, mais rester autant de temps devant un écran n’est pas le meilleur des remèdes au mal de dos. Et puis la forme physique est une chose, ce qui se passe dans la tête en est une autre. On apprend que le mardi 26 avril, au lendemain du sweep, Ben Simmons et son agent Rich Paul ont rencontré le directeur général des Nets, Sean Marks, et les responsables de l’équipe. Cette réunion a permis de faire un point pour « continuer à travailler ensemble sur le bien-être physique et mental de Simmons dans le but ultime d’essayer de le faire revenir sur le terrain la saison prochaine ». La formulation relayée par Wojnarowski ne laisse que peu de place à l’optimisme. Son destin semble toujours placé entre d’autres mains que celles des médecins. Les siennes ? Franchement, on ne sait même pas.

Brooklyn Nets’ Ben Simmons is expected to need 3-to-4 months to make a full recovery on back surgery, sources tell ESPN. The expectation is that he’ll be ready to return well ahead of training camp. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2022

On a essayé d’apporter quelques réponses à vos interrogations, de clarifier une situation embrumée comme pas possible. Et maintenant ? Et maintenant l’expression « On ne sait aujourd’hui de quoi demain sera fait » prend tout son sens. Dans le meilleur des cas, Ben Simmons est en maillot pour le début de saison et joue comme s’il n’avait jamais arrêté. Pour le reste, on ne sait pas.