Ben Simmons est de retour en bonne forme physique, du moins c’est ce que sa présaison laisse entrevoir. L’Australien revient en tout cas sur les parquets avec la croyance de ses coéquipiers et notamment de son partenaire sur le backcourt, Spencer Dinwiddie.

Cela paraît infiniment loin mais pourtant, Ben Simmons était un All-Star il y a encore deux ans. En 2021, il finissait deuxième du classement du Defensive Player of the Year la même année et membre de la All-NBA Third Team un an avant cela. Après un an sans jouer et un an à s’en remettre, l’Australien va essayer de retrouver son impact sur le jeu cette saison et se rapprocher du niveau qui était le sien il y a encore 24 mois. En tout cas, ses coéquipiers y croient à commencer par Spencer Dinwiddie qui a déclaré ceci au micro de Michael Scotto de HoopsHype.

“Si vous regardez son âge, il devrait commencer à rentrer dans son prime désormais. Après c’est une affaire de santé, mais lorsque vous regardez ce qu’il était par le passé. Nous avons besoin de lui à un niveau All-NBA, All-Defensive Team, All-Star, pour que l’on soit bons. Nous ne pouvons rien garantir mais c’est ce dont nous avons besoin pour être une bonne équipe.” – Spencer Dinwiddie

Les Nets ont perdu d’un point leur premier match de la saison face aux Cleveland Cavaliers. Au cours de la rencontre, Ben Simmons n’a marqué que 4 points à 2/6 au tir mais a distribué 9 passes décisives et a capté 10 rebonds en 23 minutes sur le parquet.

Si, en effet, le meneur de 2,08 revenait à son niveau de All-Defensive Player et devenait la première muraille d’une défense dans laquelle agiraient également Mikal Bridges, Royce O’Neale ou encore Nicolas Claxton, oui les Nets seraient excellents en défense.

Si, en effet, le meneur de 2,08 revenait à son niveau de All-Star en attaque et régalait en transition en redevenant l’un des meilleurs passeurs de la Ligue avec des joueurs comme Mikal Bridges, Cameron Johnson ou encore Cam Thomas pour recevoir ses caviars, oui les Nets seraient excellents en attaque.

Si, en effet, le meneur de 2,08 revenait à son niveau de All-NBA, oui les Nets seraient une vraie équipe sérieuse.

Un gros “si”, vous l’aurez compris, mais il n’est pas question ici de mettre Paris en bouteille, mais bien Brooklyn en Playoffs.

