Des franchises appellent les Nets pour Kyrie Irving : Sean Marks a tendu l’oreille mais il n’a pas encore tendu la main

Toujours non vacciné et donc sur la touche à Brooklyn, Kyrie Irving n’attise pas moins les convoitises des autres franchises. Selon les dernières infos, le téléphone des Nets sonne beaucoup en ce moment.

Avec Ben Simmons, il est celui qui fait l’actualité dans ce début de saison. Écarté par les Nets, qui préfèrent jouer avec les gars 100% dispos, Kyrie Irving se retrouve dans une situation particulière. Il ne peut pas jouer avec Brooklyn tant qu’il n’est pas vacciné (à moins d’un changement de règle dans l’État de New York) et, puisqu’il n’a pas prévu non plus de raccrocher les sneakers, on se demande bien ce qu’il pourrait advenir de lui. Sean Marks va-t-il vouloir se coltiner un joueur payé grassement (35 millions cette saison et 36,5 sur la suivante si la player option est validée) mais qui ne peut pas jouer avec la bande à Steve Nash ? C’est pas dit. Face à ce scénario, de nombreuses équipes flairent la bonne affaire et, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, certaines auraient contacté le GM pour prendre la température.

Reporting on NBA Countdown on Ben Simmons and Kyrie Irving. pic.twitter.com/tBwxrljKZp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 22, 2021

« Brooklyn, à ce qu’on m’a dit, a répondu aux appels des équipes qui sont intéressés par Kyrie Irving. Ils n’ont pas eux-mêmes passé d’appels sur Kyrie Irving. »

Difficile de ne pas voir dans les mots du pape du scoop une porte semi-ouverte. Longtemps intransférable, et même protégé par Kevin Durant selon les rumeurs, Irving semble désormais moins intouchable dans l’esprit des Nets. Qui sait, peut-être que Sean Marks a expliqué à ses confrères qu’il faudrait offrir la lune pour déloger Uncle Drew du Barclays Center mais c’est une première avancée et il sera intéressant d’avoir accès aux fuites concernant un éventuel prix exigé ou le nom des équipes intéressées. Toujours sur le cas Kyrie, le Woj’ a cru bon de faire une précision importante. Alors que de nombreux fans avaient avancé l’idée d’un échange avec Ben Simmons, histoire de régler deux problèmes en un trade, l’insider a nié toute initiative de la part de Daryl Morey. Désolé pour ceux qui espéraient !

« Daryl Morey a contacté quasiment toute la Ligue pour parler des stars et trouver un deal pour Ben Simmons. Une des équipes qu’il n’a pas contactée, selon mes sources, est Brooklyn. Il n’a pas appelé Sean Marks pour Kyrie Irving. »

Engluées dans les problèmes internes, les deux franchises n’ont donc pas cherché, pour l’instant, à collaborer et l’issue des dossiers Simmons et Irving reste toujours aussi floue à l’heure actuelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour l’épisode 7868473 de cette double-saga palpitante.

Plusieurs équipes ont contacté Sean Marks pour Kyrie Irving et le dirigeant n’a visiblement pas laissé sonner. Simple discussion ou vraie indication sur le futur du meneur All-Star ? Seul l’avenir le dira.

Source texte : ESPN