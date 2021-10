NBA Top 10 du jour : Alex Caruso n’aura donc mis que deux matchs pour devenir le meilleur joueur de l’histoire des Bulls

Dix matchs cette nuit, et forcément quelques highlights à se mettre sous la dent. Si vous êtes fans des Bulls ou de LaMelo Ball vous avez logiquement passé une bonne soirée, si vous êtes de la famille d’Isaiah Roby ou de Mason Plumlee beaucoup moins. Allez, envoyez le Top 10 !

Honneur au grand malheureux de la nuit pour commencer puisque si Isaiah Roby avait commencé par prendre une énorme bourrasque de la part de Jalen Green, il a également réussi à conclure sa soirée en allant prendre une belle crêpe par Christian Wood. Isaiah Victim. Un loulou qui a passé une meilleure nuit ? LaMelo Ball, victorieux avec ses Hornets et auteur une fois de plus de quelques street actions avec notamment cette passe de joueur de NHL pour son bestie Miles Bridges et cette feinte de passe pour Mason Plumlee, malheureux garçon qui finira également sur un joli poster dans la chambre de Jarrett Allen.

On en place également une pour un Obi Toppin bien parti pour avoir bientôt sa statue devant le Madison Square Garden, alors que JaMychal Green nous a également rappelé qu’on pouvait s’appeler Jean-Michel ET claquer d’énormes tomars. Mais la palme de la nuit revient pour nous aux aériens Bulls, avec un putback du désert de Javonte Green sur le pauvre Naji Marshall et, surtout, la connexion Lonzo Ball / Alex Caruso qui est d’ores et déjà ce qui s’est fait de plus sexy à Chicago depuis une demi-douzaine d’années.

Alex Caruso qui nous file des frissons, tu parles d’un pléonasme. Les Bulls risquent de squatter les Top 10 toute la saison et on espère pour eux qu’ils squatteront également le Top10 de leur Conférence. Chiche ?