Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Rudy Gobert a donc décidé de prendre 20 rebonds TOUS LES SOIRS

Endiablée fut cette nuit, colossales seront nos cernes, gigantesques sont les écarts entre les ballons envoyés par Danny Green et l’arceau. On débriefe les dix rencontres ensemble avant d’aller pieuter parce qu’on en a vu à peu près de toutes les couleurs, du tricolore comme de la performance bien terne, et même parfois morose à souhait.

# Les résultats de la nuit

Cavaliers – Hornets : 112-123

Magic – Knicks : 96-121

Wizards – Pacers : 135-134

Celtics – Raptors : 83-115

Sixers – Nets : 109-114

Bulls – Pelicans : 128-112

Rockets – Thunder : 124-91

Nuggets – Spurs : 102-96

Lakers – Suns : 105-115

Kings – Jazz : 101-110

Lakers are now fighting fans 2 games into the season pic.twitter.com/HomZC7OvTD — Barstool Sports (@barstoolsports) October 23, 2021

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2021

DAVIS BERTANS READS THE TWEETS pic.twitter.com/Yu2njwk1NP — Quinton Mayo (@RealQuintonMayo) October 23, 2021

Look at that KNICKS DEFENSE pic.twitter.com/KKXnWdnlPS — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) October 22, 2021

Jarrett Allen all over Plumlee pic.twitter.com/83nxr6nnl9 — Rob Perez (@WorldWideWob) October 22, 2021

LaMelo passes are hilarious. pic.twitter.com/WRK5yWvIzp — Rob Perez (@WorldWideWob) October 22, 2021

Terrence Ross hilarious. One Knicks coach came sprinting over like he was serious pic.twitter.com/6vOhL1yzfk — Rob Perez (@WorldWideWob) October 23, 2021

Pop on Jokic. "He's a really spectacular, interesting, different player. He's like a 7-foot Larry Bird type guy. The way he can pass. The way he reads things. He's incredible." pic.twitter.com/K78PdpiTnC — Adam Mares (@Adam_Mares) October 23, 2021

0h : Cavaliers – Hawks

1h : Pacers – Heat

1h30 : Raptors – Mavericks

2h : Bulls – Pistons

2h : Wolves – Pelicans

2h30 : Spurs – Bucks

4h : Blazers – Suns

4h30 : Clippers – Grizzlies

Une bonne grosse nuit de NBA, la deuxième de ce genre depuis la reprise. Celle-là va laisser des traces, autant sur notre santé que sur la vie de bonshommes comme Myles Turner ou Scottie Barnes. On aura tout vu, du très bon comme du n’importe quoi (coucou Danny Green), mais qu’est-ce que cela fait plaisir de se redonner – chaque nuit – ce rendez-vous nocturne.