Chris Paul invente le club des 20 000 points et 10 000 passes en carrière : seul pour le moment, mais LeBron James le rejoindra bientôt

Si la rencontre entre les Lakers et les Suns a surtout été le théâtre d’un beef de lycéens entre Dwight Howard et Anthony Davis et d’une nouvelle défaite des Angelinos, un homme a durant ce match atteint un milestone de plus dans son immense carrière, un parmi les nombreux qui seront atteints cette saison. Cet homme c’est Chris Paul, et il s’installe encore et toujours plus dans le gotha all-time de la Grande Ligue.

Premier joueur à claquer 20 points et 20 passes sans perdre un seul ballon, membre émérite du Top 5 des meilleurs passeurs de l’histoire ET de celui des intercepteurs, premier homme à réussir à passer pour une victime après une embrouille alors qu’il a sans doute insulté tout l’arbre généalogique de son adversaire, signataire du pire contrat de l’histoire mais qui devient une bonne affaire un an plus tard… bref Chris Paul possède dans sa besace tout un tas de facts qui font de lui encore aujourd’hui l’un des joueurs les plus incroyables de toute la NBA. Cette nuit ? CP3 n’a pas seulement battu ses collègues de banane LeBron James et Carmelo Anthony puisqu’il a donc profité de cette victoire pour devenir le premier membre du tout nouveau club des 20K / 10K, à savoir celui des joueurs qui peuvent se targuer d’avoir planté 20 000 pions et lâché 10 000 caviardos en carrière. Accomplissement chiffré passé un peu aux oubliettes cette nuit mais qui prouve une fois de plus la qualité du garçon sur la durée, un crack qui devrait logiquement passer quelques légendes au scoring cette saison (David Robinson, Larry Bird excuse) alors qu’il montera bientôt sur le podium all-time des meilleurs passeurs NBA puisqu’il mettra prochainement Mark Jackson et Steve Nash dans le rétro. Le tout à 36 balais s’il vous plait, en jouant comme un cadet et en enchainant les grosses perfs chaque soir ou presque (23 points et 14 passes cette nuit encore).

C’est donc sur l’un des ses nombreux lancers de la nuit passée (10/10) que CP3 aura défoncé une porte qui n’existait même pas avant lui puisque John Stockton avait par exemple échoué à une vingtaine de matchs seulement de l’exploit et que le trio Jason Kidd / Steve Nash / Magic Johnson navigue un peu plus loin au scoring. Le club des 20K 10K qui verra néanmoins l’arrivée d’un nouveau membre en cours de saison, puisqu’un dénommé LeBron James y débarquera sans vergogne à la sortie de l’hiver, en créant par la même occasion un autre club, celui des… 30K 10K. Et celui-là, bon courage pour trouver une carte de membre.