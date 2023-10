La ligne de Stephen Curry chez Under Armour, Curry Brand, a signé son premier joueur NBA, DeAaron Fox. Les deux meneurs évoluant pour des équipes californiennes oublient la rivalité des derniers Playoffs et associent leurs images à travers ce contrat.

Stephen Curry a lancé sa propre collection chez Under Armour en 2020, après sept années d’un partenariat réussi. Trois ans plus tard, selon Shams Charania de The Athletic, la Curry Brand a signé son premier joueur NBA, De’Aaron Fox.

Sacramento Kings All-Star guard De’Aaron Fox is finalizing an endorsement deal with Curry Brand, becoming the first NBA player to sign with Stephen Curry’s signature line at Under Armour, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/PqmI8aYTA3

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 26, 2023

La Curry Brand peut se vanter d’avoir “recruté” dans ses rangs l’un des joueurs les plus en vogue de la Ligue et bien que cela soit grandement subjectif, l’un de ceux à l’image la plus “stylée” et “fashion”.

Fox, après son excellente saison dernière au cours de laquelle il est devenu All-Star et Clutch Player of the Year, prouve, encore une fois, avec cette signature, son changement de statut et d’image au sein de la Grande Ligue. Il fut notamment, en compagnie de Jamal Murray, l’un des joueurs les plus mis en avant lors du clip de la NBA faisant la publicité de la nouvelle saison.

Source texte : The Athletic