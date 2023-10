Rick Carlisle démarre cette saison sa troisième saison sur le banc des Indiana Pacers et probablement pas la dernière. L’ancien entraîneur des Mavs a signé une prolongation de plusieurs saisons avec l’équipe de l’Indiana.

Une première saison un petit peu décevante chez les Pacers en 2021-22, une deuxième bien plus satisfaisante l’année dernière et voilà Rick Carlisle définitivement lancé sur une aventure au long terme à Indianapolis. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le tacticien s’est engagé pour plusieurs années avec la franchise de l’Indiana.

ESPN Sources: Indiana Pacers coach Rick Carlisle has agreed on a multi-year contract extension. Carlisle — who’s nearing his 900th NBA victory — returned to the Pacers as head coach in 2021 and now will continue to lead franchise’s rebuild on a new deal. pic.twitter.com/atXuQ7T9SD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 26, 2023

L’ancien coach des Mavericks champions en 2011 semble ainsi s’éclater dans ce projet de jeune mené par le nouvel All-Star, Tyrese Haliburton. Rick Carlisle est connu pour son jeu offensif et l’année dernière, les Pacers étaient la 10e équipe marquant le plus de points par match en NBA, une identité assez forte donc pour une équipe ayant fini à la onzième place de la Conférence Est.

La nouvelle saison a d’ailleurs commencé sous les mêmes auspices puisque pour leur premier match, les Indiana Pacers se sont imposés à domicile face aux Washington Wizards sur le score de 143 à 120. Le message est passé : pas besoin de défendre comme des zinzins lorsqu’on marque plus de points que l’adversaire.

Rick Carlisle est l’un des entraîneurs les plus expérimentés de la Grande Ligue. Il est arrivé dans un staff NBA en 1989 chez les Nets du New Jersey et a obtenu son premier rôle de coach principal en 2001 chez les Detroit Pistons. Il entame donc en 2023-24, sa 22e saison à ce poste (il n’a pas entraîné pendant le saison 2007-08).

Carlisle a remporté 897 matchs de saison régulière dans sa carrière et deviendra donc sous peu, l’un des quatorze entraîneurs de l’histoire de la NBA à atteindre les 900 victoires en carrière.

Une barre symbolique que Tyrese Haliburton, Bruce Brown ou encore Bennedict Mathurin semblent bien décider à l’aider à atteindre au plus vite. Prochain étape, l’Ohio et le déplacement à Cleveland à 1h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Source texte : ESPN