Seulement deux matchs en NBA cette nuit, mais quelles affiches ! Lakers – Suns à 4h du matin, mais surtout avant cela, la première apparition des Milwaukee Bucks et des Philadelphia Sixers cette saison. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard face à Joel Embiid et Tyrese Maxey, c’est à 1h30 du matin au Fiserv Forum !

Damian Lillard et les Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks font leur rentrée ce soir. Et pas contre n’importe qui, puisque les Daims accueillent ce jeudi les Philadelphia Sixers du MVP en titre, Joel Embiid. On sait qu’Adam Silver aime commencer la saison avec de grosses affiches et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réussi son coup. Mis à part Roger Federer contre Rafael Nadal, il est difficile de faire meilleur duel que Giannis Antetokounmpo vs Joel Embiid dans la raquette sur cette planète.

Pourtant, cette fois, ce duel ne sera même pas le centre d’attention majeur de la rencontre. En effet, Damian Lillard, après onze ans de bons et LOYAUX services, a quitté l’Oregon pour le Wisconsin. L’horloger le plus précis de la NBA aura à cœur de réussir ses débuts dans sa nouvelle franchise ; la première pierre dans la quête du titre, rêve à peine (pas du tout) dissimulé du numéro 0.

L’intérêt du match dépasse même les limites du terrain puisqu’il sera également l’occasion de voir la première de Nick Nurse sur le banc de Philadelphie et d’Adrian Griffin sur celui des Bucks. Alors en geeks que nous sommes, nous allons particulièrement observer les premières possessions, les sorties de temps-mort ou encore si Joel Embiid sera utilisé 47 minutes, celle-là elle est pour les fans des Raptors.

Sinon, pour les trois personnes qui se poseraient tout de même la question, non, James Harden ne sera pas en tenue ce soir, malgré son retour au sein de la franchise. Tyrese Maxey aura la mission de porter le backcourt des Sixers et d’entamer de la meilleure des manières une saison où beaucoup l’attendent comme un candidat au All-Star Game et au titre de MIP.

Les deux équipes ont fini sur le podium de l’Est l’année dernière mais ont déçu en Playoffs en étant éliminé avant même la Finale de Conférence. La saison de rédemption commence donc, pour elles, ce soir, à 1h30 du matin !