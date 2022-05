Ils sont un peu foufous là-haut. Ce mardi ont été révélées les All-NBA Teams. Que Joel Embiid ne soit pas MVP de la saison régulière, suivant le niveau de Nikola Jokic, ce n’est pas un scandale. Mais que l’on n’arrive pas – par A+B – à insérer le Camerounais dans la All-NBA First Team ? Là, c’est plus gênant.

Ses moyennes ? 30.6 points à 50% du parking dont 37% à 3-points, 11.7 rebonds, 4.2 assists, 1.5 block et 1.1 interception. Ses accomplissements ? Meilleur scoreur intérieur depuis Moses Malone en 1981-82, meilleur scoreur de cette régulière, premier international de l’histoire à être meilleur scoreur de la régulière et plus grand nombre de matchs à 40 points et 10 rebonds cette saison. Ce n’est pas très synthétique, mais ça vous classe un bonhomme. Que se dit-on à la lecture de cette petite présentation ? Qu’à moins que Philly termine 12e de la Conférence Est, ces stats sont celles d’un joueur de calibre MVP, potentiel grand favori pour soulever la statuette Maurice Podoloff. Une ambition à la hauteur du bonhomme. On se souvient que des bruits de couloir annonçaient même que le trophée lui serait remis à l’occasion du Game 3 de la demi-finale de conférence face au Heat. Un mois plus tard, paie la crédibilité de l’informateur. Eh oui, Nikola Jokic a été élu MVP de la saison juste devant le Camerounais. C’est dommage, mais loin d’être un scandale tant le Serbe a porté un effectif amputé de cadres (Jamal Murray et Michael Porter Jr.). Et puis, Joel Embiid se rattrapera tranquilou-bilou avec la All-NBA First Team. Hein ? Ah, on l’a glissé dans la All-NBA Second Team ? Pas tiptop ça.

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season. More ➡️ https://t.co/nzFuNn37iT Voting results ⬇️ pic.twitter.com/62uiQpWv4o — NBA Communications (@NBAPR) May 25, 2022

C’est quand même très vilain, mais pas insensé. On comprend finalement pourquoi Joel Embiid n’est pas dans le premier panel. Il s’agit là d’un problème de postes. Dans chacune des All-NBA Teams, l’on compte deux « guards », deux « forwards » et un seul « center ». Il eût été incohérent de privilégier le Camerounais à Nikola Jokic, élu MVP de la saison régulière, et donc supposé meilleur joueur de toute la sélection. Avec ce système qui ne place qu’un seul pivot dans la All-NBA First Team, peut-on se plaindre d’un Joel Embiid au second plan ? Pas vraiment. Mais si la NBA considère qu’un joueur de la Second Team peut être meilleur qu’un joueur de la First Team, c’est un peu embêtant. On constate que Joel Embiid a obtenu plus de votes que Jayson Tatum, mais se retrouve pourtant dans l’équipe du dessous. La solution pour éviter ce genre de contradiction serait que le poste 4 de la First Team puisse être squatté par un ailier OU un intérieur. Cela donnerait deux meneurs/arrières, un ailier, un pivot et un « spot de partage », dédié au plus méritant. La deuxième partie de saison de Tatum est goldée hein, mais le faire passer devant Joel Embiid est un peu gros.

So based on the math here, it appears Embiid got 12 first-team votes at center, plus an additional 45 as a forward, unless I’m missing something. So there was definitely an attempt to get him on First Team. So, he got more points than Tatum (last forward in) but less as a forward pic.twitter.com/Afzlre6jd8 — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) May 25, 2022

Lâcher une saison en 31/12 pour ne se retrouver qu’avec une sélection dans la All-NBA Second Team, est-ce si grave ? Oui. Dans cette Ligue, le souvenir que l’on garde d’un joueur est en partie lié à son palmarès et ses accomplissements.