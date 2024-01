Soirée poster dans la Grande Ligue. Le NBA Top 10 de la nuit est marqué par les dunks exceptionnels réalisés par Anthony Edwards, Jabari Smith Jr. et Jalen Johnson, et les plus jeunes fans vont peut-être avoir une nouvelle décoration au-dessus de leurs lits désormais.

Gradey Dick réalise son premier highlight en carrière en envoyant RJ Barrett au dunk.

Jabari Smith Jr. n’est pas qu’un shooteur et il a tenu à le rappeler au pauvre Isaiah Hartenstein.

RJ Barrett encore, qui avait décidément décidé de traumatiser les arceaux cette nuit.

Parfois le style s’allie à l’efficacité. Ce n’est pas le cas ici puisque Jaylen Brown a juste décider de flex.

Wendell Carter Jr. est de retour et n’a pas perdu sa connexion avec Cole Anthony.

Goga Bitadze finit gaga après cet énorme tomar de Jalen Johnson. La mugface aimable en fixant la caméra en guise de cerise sur le gâteau.

Donovan Mitchell s’améliore à la passe et le prouve en mettant dans les meilleures dispositions Georges Niang le MVP.

Dunk ex-cep-tio-nnel d’Anthony Edwards. L’arrière part de loin, saute très haut, envoie toute sa puissance dans le smash (salut France Télévisions) et finit lui même sur le popotin emporté par son élan. On le regarde en boucle ici.

Le Dame Time à Portland n’a pas fait ses valises avec son inventeur. Anfernee Simons est là pour reprendre la torche.

Dejounte Murray a un problème personnel avec le Magic. Son côté Vernon Dudley.