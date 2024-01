La montagne a accouché d’une souris, même si les absences de part et d’autres gâchaient dès le départ l’intérêt de l’affiche. Mais très objectivement les Cavs en ont mis 40 aux Bucks, et c’est tout ce que l’histoire retiendra.

Pas de Giannis Antetokounmpo pour les Bucks, douleur à l’épaule nous dit l’injury report, peur de Tristan Thompson nous dit notre petit doigt. Côté Cavs on commence à s’habituer à jouer sans Darius Garland ni Evan Mobley, et on a d’ailleurs appris récemment que le retour de Darius était pour bientôt. Ici on espère en tout cas le retour rapide du suspense, car dans ce match ce dernier n’eût même pas le droit de se présenter sur le pallier de la Rocket Mortgage FieldHouse…

pic.twitter.com/YMmqpZm2rW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2024



Donovan Mitchell démarre tambour battant avec 14 points au premier quart, il en rajoutera dans les 12 de suite au troisième et finira sa soirée avec 31, en face les Bucks sont sonnés d’entrée et ni Damian Lillard (7/20 au tir) et encore moins Khris Middleton (1/10) ne rentreront dans leur match avant sa fin. L’occasion pour quelques têtes moins clinquantes de se faire plaisir, et ce soir on pense notamment à George Niang, aka l’homme qui a mangé 950 raclettes entre mai et octobre 2023.

Revenu aux affaires avec une bouée autour de la taille et l’impression d’un caillou dans la chaussure quand il se déplace, Georges n’a par contre rien perdu de son adresse et il s’est rappelé ce soir au bon souvenir de ses années les plus productives avec un petit 13/14 au tir des familles (!), dont 5/6 de la cafétéria la plus proche. 33 points, record en carrière, pâté pour toute la famille.

Y’a t-il pire que de perdre un match de 40 points contre un concurrent direct ? Oui, il y a perdre de 40 points et se prendre la purée par un mec un peu bedonnant qui s’appelle George.