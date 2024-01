Dans un match serré de bout en bout, les Hawks se sont finalement imposés face au Magic (106-104) grâce à un buzzer beater de Dejounte Murray. Le meneur est décidemment très clutch… surtout face au Magic.

Les rencontres entre Orlando et Atlanta ne sont que des bangers cette saison. Des bangers du ventre mou, certes, mais des bangers quand même. Ce match de la nuit ne fait pas exception puisqu’il fut une nouvelle fois serré, de son A jusqu’à son Z, et que, comme en novembre dernier à Mexico, c’est ce diablotin de Dejounte Murray qui a fini le travail.

Magic and Hawks trading CLUTCH baskets down the stretch, but Dejounte Murray’s corner trey seals the win for Atlanta in Mexico City 🔥pic.twitter.com/9GXH4bmcgS

pic.twitter.com/3E0toWsLBP

Un buzzer beater qui conclut une fin de match pour le moins… chaotique, placée sous le signe des gros shoots. Les Hawks mènent de trois points à une minute de la fin après une faute un peu inutile de Jalen Suggs sur Trae Young, qui ne tremble évidemment pas sur la ligne. 102-99 Hawks. Suggs va se faire vengeance tout seul en allant sur la ligne mais manque le deuxième (les lancers !), gros rebond offensif néanmoins (les rebonds !) et Orlando se retrouve de nouveau avec la balle pour égaliser ou passer devant. Paolo Banchero envoie une saucisse qui finit en air-ball mais après un nouveau rebond et un cafouillage (les rebonds !), Wendell Carter Jr se retrouve avec la balle et le Magic récupère miraculeusement deux lancers.

Le premier rentre mais pas le deuxième. LES LANCERS !

+1 Atlanta et Trae Young se retrouve une fois de plus sur la ligne, il rentre les deux et offre trois points d’avance à son équipe à 26 secondes de la fin. Here we go again. Après 14 secondes d’une possession pas vraiment académique, Paolo Banchero récupère la gonfle et envoie un énorme 3-points sur la bouche d’Onyeka Okongwu et Jalen Johnson. 104-104 et on se dirige vers une nouvelle prolongation entre ces deux équipes.

Mais vous avez lu le début de l’article… donc vous savez.

Huit secondes à jouer et même si Ice Trae la veut pour lui, Dejounte Murray ne l’a pas vu comme cela. DM glisse dans les DM des Spurs, il remonte la balle et rentre un mi-distance tout soyeux sur la tête de Markelle Fultz pour faire exploser la State Farm Arena – et sa valeur au passage dans un trade au passage. 106-104. Rideau.

Banchero saves the day, Dejounte ends it. For the second time this season. pic.twitter.com/4V1n59r48O

Atlanta s’impose une nouvelle fois face au Magic dans une fin de match au couteau. Rendez-vous le 26 février pour une triple prolongation à l’Est ?