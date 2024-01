Quelques heures après avoir vu partir le dernier des leaders de la “génération 2019”, les Raptors ont parfaitement réagi en corrigeant un Heat éteint (c’est un jeu de mots). Pascal Siakam peut partir en paix, la maison est bien gardée.

Pour la première fois depuis le 24 octobre 2016, les Raptors jouaient un match de basket sans Pascal Siakam dans leur organigramme. L’histoire se souviendra que le jour du départ du Camerounais aura coïncidé avec une déculottée offerte au Heat, histoire que le cœur des fans de Toronto fasse un peu les montagnes russes. Une victoire acquise dès l’apéro, grâce à une entame de match collectivement parfaite, face à des Floridiens qui semblaient déjà avoir l’esprit tourné vers la sortie de l’album de country de Jimmy Butler.

Plus sérieusement ? Il est de ces soirs où tout semble aller comme sur des roulettes, peu importe qu’elles soient rondes, triangles, bien gonflées ou crevées. 20/38 du parking (8/9 pour le seul Gary Trent Jr.), 26 points pour RJ Barrett, 20 pour Barnes et 17/8/9 pour Quickley, l’affaire est dans le sac et de là où il est désormais, dans cette contrée sans 5G, Pascalou doit être bien fier.

Le petit flex du soir, histoire de graver la win quelque part, dans une page du grand livre de la NBA ? Les Raptors ont infligé au Heat la pire mi-temps de l’histoire de la franchise, ça mange pas de pain mais vaut mieux être du bon côté de la fessée.

L’heure est désormais au nouveau départ à Toronto. DeMar DeRozan est jadis parti, puis Jonas Valanciunas, puis Kyle Lowry, puis Gasol, puis Kawhi, puis Fred VanVleet, puis OG Anunoby et désormais Pascal Siakam. Le Toronto nouveau débarque bientôt dans vos vies, et il est déjà invaincu. En un match, mais invaincu quand même.