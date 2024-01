WTF : Jimmy Butler prépare un album de country !

On sait depuis longtemps que Jimmy Butler est un gars un peu spécial. Ou en tout cas, il aime le faire croire. Il joue beaucoup avec la presse et même si ses performances sur le terrain restent solides, avant le mois d’avril il fait souvent plus parler de lui en dehors du terrain. Nouvel exemple récent puisqu’il devrait bientôt sortir un album de country !

WOW ! Bon. M D R. MVP ? Non, ce mot en trois lettres, ça sera pour plus tard. Aujourd’hui, ce sont plutôt les trois premiers qui nous intéressent tant l’information est… intéressante. The Guardian a révélé que Jimmy Butler pourrait sortir un album de country, mais surtout qu’il aurait déjà écrit un bon paquet de sons. Plus de 60 selon ses dires.

Jimmy Butler's been working on a country album for over a year now 🔥

Jimmy says he's recorded OVER 60 tracks and hopes to choose from "around 200" when he's done 🤯

(via @ClaireMPLS) pic.twitter.com/YRVFYJPCK9

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2024

Encore un troll ? Probablement pas.

Cette fois, on peut penser que c’est réel puisque Jimmy ne fait pas que mettre des Buckets et défendre le plomb. Il a déjà une chaîne de café à Miami et n’est pas uniquement centré vers le basket. Il est né à Tomball – à côté de Houston dans le Texas – donc la musique country, il a dû en manger étant jeune. On est peu spécialiste de la country américaine, son histoire et son influence mais son lieu de naissance rend la chose plus crédible. C’est donc probable qu’une nouvelle star NBA sorte un album après celui de Damian Lillard. Et pourquoi pas un son à deux avant de se la mettre en Playoffs ? Laissez-nous rêver…

Malheureusement, il faudra attendre avant d’entendre Himmy Buter lâcher son meilleur 16 mesures sur de la musique country. Le projet Jimmy Punchline en feat avec Orelsan sur Cotton Eye Joe (c’est une blague hein), ce n’est pas pour tout de suite. En effet, il a précisé qu’il ne chantera pas, il ne sera que producteur.

“Je suis comme le DJ Khaled de ce projet. C’est un individu talentueux de fou. Pouvoir ramener tous ces artistes, de maintenir leur ego et être en mode : ‘Ok, c’est ça qu’on veut faire ici’, il maîtrise ce truc.”

Jimmy Butler a aussi expliqué qu’il voit la chose comme un nouveau défi pour lui. Quelque chose “qui le rend humble”. On peut le comprendre tant il a perfectionné l’aspect cérébral et technique du basket, un retour à l’apprentissage doit faire du bien. Cela fait aussi changer d’air, fait rencontrer d’autres personnes et ramène du piquant, bref de nouveaux défis dans une vie qui peut être un peu monotone pour certains. Au moins avant les Playoffs parce qu’il lui reste un titre à aller chercher.

“Il y a tellement de gens, et j’en fais partie, qui se disent “je peux le faire”, mais tu ne sais pas à quel point c’est difficile de faire une musique qui est numéro 1, à quel point c’est difficile d’avoir toutes ces chansons en veilleuse. Et tu dois choisir les bonnes. Et c’est fun, et j’adore, mais mon dieu que c’est dur. C’est stressant – c’est complètement différent du basket.”

Stay tuned, le projet va arriver mais on n’a pas encore de date. Le connaissant, il peut très bien sortir ça dans un mois… ou dans deux ans mais au vu de ses déclarations, il a l’air motivé. Oui on est sérieux – un peu – sur ce sujet parce qu’il a l’air de l’être aussi et parce qu’un album de country c’est quand même vachement gol-ri.

C’est aussi ça la NBA. Le divertissement.

_________

Source texte : The Guardian

Jimmy Butler got so sick of listening to rap music in the locker room that he accidentally fell in love with country music.

Wait til he hears George Jones… pic.twitter.com/bbvRIsDxZg

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) May 25, 2023