En déplacement à Salt Lake City pour le match face au Jazz ce mercredi, l’assistant coach des Warriors Dejan Milojevic (46 ans) a eu un gros souci de santé et a été emmené d’urgence à l’hôpital.

D’après ESPN, c’est lors d’un dîner dans un restaurant de Salt Lake City hier que Dejan Milojevic a été victime d’un problème de santé “soudain et sérieux”. Aucune autre précision n’a été donnée concernant celui-ci, mais on sait que des joueurs et des coachs étaient avec lui au moment des faits.

Adrian Wojnarowski précise que le staff des Warriors se trouve actuellement avec Milojevic, à l’hôpital de Salt Lake City.

Warriors staff stayed at SLC hospital late last night and are returning now to be with Milojevic. https://t.co/GO5jEQ1SFu

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 17, 2024

Dejan Milojevic est arrivé chez les Warriors il y a deux ans et demi, intégrant le staff de Steve Kerr pour bosser avec les intérieurs de l’équipe californienne. Milojevic était également assistant coach au sein de l’équipe nationale de Serbie entre 2019 et 2021, et a entraîné les clubs de Mega Basket (Serbie, 2012-20) et Budućnost (Monténégro, 2021). Dejan Milojevic a aussi connu une belle carrière de joueur pro (1994-2009), avec notamment trois titres de MVP de la League ABA.

On espère avoir des nouvelles rassurantes très vite concernant le coach serbe.

Source texte : ESPN