Frank Ntilikina de retour sur les parquets NBA cette semaine ?

Cela fait un moment qu’on n’a pas vu Frank Ntilikina sur les parquets NBA, lui qui est blessé au tibia depuis le début de la saison. Mais bonne nouvelle, ça pourrait changer prochainement.

C’est Roderick Boone du Charlotte Observer qui nous donne la dernière update concernant l’état de santé de Frank Ntilikina. Ce qu’on retient ? Le French Prince arrive bientôt au bout de son processus de rééducation, et pourrait avoir l’autorisation de rejouer dès cette semaine.

#Hornets Insider: Caught up with Frank Ntilikina and Gordon Hayward to gauge where they are at recovering from their respective injuries. Includes PJ Washinton's thoughts on dealing with his ailments this season.

Only in @theobserver.https://t.co/KuNf1wFM5Y

— Rod Boone (@rodboone) January 16, 2024

Pour rappel, Frank Ntilikina s’est blessé au tibia lors de la présaison en octobre dernier, peu après une première blessure aux ischios qui l’avait privé du Mondial 2023 avec l’Équipe de France. Sacré coup d’arrêt donc pour Franky, qui voulait profiter de son arrivée aux Hornets pour retrouver une place en NBA.

“Deux blessures de suite comme ça… c’était dur. C’est chiant de pas être sur le terrain, donc la priorité c’est de revenir pour jouer au basket et faire ce que j’aime.” – Frank Ntilikina

Possédant la cote aux yeux du coach Steve Clifford grâce à ses qualités défensives, Frank Ntilikina a récemment retrouvé l’entraînement avec ses copains, un bon signe en vue de son futur retour sur les parquets. Dans une équipe comme Charlotte qui est éclatée en défense, qui possède peu de solutions à la mène derrière LaMelo Ball et qui connaît pas mal de blessures cette saison, Ntilikina a peut-être un coup à jouer.

“Il peut défendre sur n’importe qui. Même LaMelo. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir défendre sur LaMelo, mais Frank peut lui rendre la vie difficile. C’est un très bon défenseur sur l’homme – très bon – et un super défenseur en pick & roll” – Steve Clifford, coach des Hornets.

Le dernier match officiel de Frank Ntilikina en NBA remonte au 9 avril 2023, quand il était encore un joueur des Dallas Mavericks. Franky est listé comme “incertain” pour le match de mercredi contre les Pelicans, première des trois rencontres de Charlotte cette semaine (vendredi contre les Spurs, samedi contre les Sixers).

Source texte : Charlotte Observer