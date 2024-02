Quasiment un mois après le décès tragique de Dejan Milojevic, le coach des Warriors Steve Kerr est à Belgrade pour assister aux obsèques de son ancien assistant. Il ne coachera pas face au Jazz ce soir.

C’était le 16 janvier dernier, à Salt Lake City.

Lors d’un dîner d’équipe, l’assistant coach de Golden State Dejan Milojevic – 46 ans – a été victime d’une crise cardiaque. Le choc fut énorme pour les Warriors, qui n’ont pas joué leurs deux prochains matchs face au Jazz et aux Mavericks, tous reportés à une date ultérieure.

Les Warriors reviennent à Utah ce lundi, mais ce sera donc sans leur entraîneur Steve Kerr. Le coach des Dubs est à Belgrade pour les funérailles de Milojevic, et c’est ainsi Kenny Atkinson qui dirigera l’équipe californienne face au Jazz au Delta Center.

Steve Kerr attended Dejan Milojevic's funeral in Belgrade 🙏

📸 @SportalSrbija pic.twitter.com/R4Qxh8ibBt

— BasketNews (@BasketNews_com) February 12, 2024

Les Warriors auront forcément le cœur lourd ce soir à Salt Lake City. Le cœur lourd, avec des souvenirs douloureux qui vont remonter à la surface

“Ce sera difficile de revenir dans ces chambres d’hôtel, de se souvenir de ces montagnes russes émotionnelles” a notamment déclaré Dario Saric. “Je ne sais pas comment aborder ce match, nous n’avons jamais – en tant qu’équipe – dû faire face à une telle situation” a ajouté Klay Thompson.

Un match pas comme les autres donc pour les Warriors à Utah, un match qu’ils voudront remporter en l’honneur de celui qui était affectueusement surnommé “Deki”.

Steve Kerr will not coach the Warriors tonight in Utah. He is in Serbia for Dejan Milojevic’s services. Kenny Atkinson will be the acting head coach. Also in Serbia for the service: Mike Dunleavy, Chris DeMarco, Ron Adams, Zaza Pachulia, Rick Celebrini.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 12, 2024