Avec le retour sur les bancs NBA de Doc Rivers, une place s’est libérée chez les commentateurs d’ESPN. Place qui a rapidement été prise par un certain JJ Redick, qui commentera les prochaines Finales NBA.

Voilà le trio qui commentera les NBA Finals 2024 sur ESPN dans quelques mois. Lors des années précédentes, Breen était accompagné de Mark Jackson et Jeff Van Gundy, remplacés par Doris Burke et Doc Rivers pour la saison 2023-24. Pour rappel, ce dernier vient de quitter son poste en rejoignant les Bucks pour rependre sa carrière de coach.

NEWS: JJ Redick will join Mike Breen and Doris Burke on ABC/ESPN’s NBA Finals broadcast team, sources tell The Athletic.

The 39-year-old Redick will step into the spot vacated by Doc Rivers.

More details and analysis from @AndrewMarchand: https://t.co/yzH8GSgRWK pic.twitter.com/hVdmVbnbW4

— The Athletic (@TheAthletic) February 12, 2024

Après s’être fait une place dans le paysage médiatique de la NBA à travers son podcast The Old Man & The Three, JJ Redick est devenu un visage bien connu des plateaux d’ESPN, autant à travers sa participation à des débats endiablés sur First Take qu’avec ses commentaires de match.

JJ Redick va apporter son expérience de joueur NBA ainsi que son côté analyste aux côtés de Mike Breen et Doris Burke. Un véritable Big Three, que nos oreilles devraient apprécier en juin prochain.

Source texte : The Athletic