Les Finales NBA 2024 commencent ce jeudi et l’heure est venue de se mouiller à la rédac’ ! Plutôt Boston ? Plutôt Dallas ? Et en combien de matchs ? Par ici nos pronos pour l’ultime série de la saison.

Giovanni

Finales assez inattendues, et j’ai décidé de ne pas poursuivre dans cette dynamique surprenante. Je vois donc les Celtics s’imposer. Parce que maintenant que les Wolves sont éliminés il me faut trouver une victime, et que cette victime sera Kyrie Irving. Puis parce que ce n’est pas parce que les C’s ont connu un parcours facile jusque-là qu’ils vont forcément s’écrouler à la moindre difficulté. D’ailleurs je continue à croire que les Mavs n’étaient pas forcément la meilleure équipe de l’Ouest cette saison, mais ça, c’est un autre sujet. Mon prono pour cette Finale ? Les Celtics en six matchs, car le troisième meilleur joueur de Dallas est moins bon que le sixième de Boston. En d’autres termes la profondeur du banc de Mazzulla devrait faire la différence, en attendant de voir Jaylen Brown faire la gueule parce qu’il n’a pas eu le MVP des Finales qu’il méritait pourtant. Celtics 4, Mavericks 2.

Nico M.

Imagine Dallas gagne le titre NBA à Boston et Kyrie Irving est élu MVP des Finales. Nan on déconne. Mais imagine quand même. Il existe un scénario dans lequel Uncle Drew prend la finale à son compte dans les moments importants pour pulvériser son ancienne équipe, et faire pleurer par la même occasion les fans de Boston qui ont passé toute la série à le siffler. Pour le divertissement, ce serait tout simplement épique. Maintenant, un scénario plus probable à mes yeux est celui où les Celtics – renforcés par le retour de Kristaps Porzingis – prouvent à tout le monde qu’ils sont bien la meilleure équipe NBA cette année. Oui ils n’ont pas joué grand monde jusqu’ici, oui ils n’ont pas toujours été des plus convaincants, mais je vois Boston hausser son niveau de jeu pour être à la hauteur de l’événement. Les C’s ont les armes pour ralentir le duo Kyrie – Doncic tandis que Porzingis risque de représenter un vrai problème pour le duo Lively – Gafford. Les Celtics ont aussi gagné en expérience depuis l’échec de 2022, et bénéficieront de la présence d’un gars comme Jrue Holiday qui connaît le chemin du titre. Cette fois-ci, c’est la bonne pour Boston. Mais ça va durer sept matchs ! Celtics 4, Mavericks 3.

Nico V

Une finale vraiment différente de ce que nous pouvions espérer, notamment à l’Ouest. Les Mavericks ont réalisé un parcours sublime et contrairement à beaucoup de fans, j’estime que Dallas peut réellement déranger les Celtics. Boston n’a pas de vraie solution pour contrer deux guards du niveau de Luka Doncic et Kyrie Irving, tandis que les C’s ont aussi parfois fait preuve – selon moi – de suffisance. Et cela va leur jouer des tours. Je vois une victoire des Mavs, avec difficulté, mais d’autant plus sublime. Celtics 3, Mavericks 4.

Alex T

C’était pas la finale que tout le monde attendait mais elle a de quoi plaire avec du très bon joueur sur le parquet. J’avoue que le parcours de Boston ne m’a pas impressionné. Les Celtics ont fait face à chaque fois à un adversaire amoindri par les blessures, les petits hommes verts arrivent donc en Finales frais mais sans avoir vraiment eu à relever un vrai challenge. A l’inverse, Dallas a montré un mental de tous les instants derrière ses deux leaders et ce groupe a le vent en poupe. Je crois qu’il est temps pour Luka Doncic d’arriver au sommet. Boston a l’avantage du terrain, peut-être plus de certitudes avec son banc ou ses joueurs cadres mais ils n’impressionnent pas pour autant. J’attends de voir comment ils réagiront s’ils se font rentrer dedans par une équipe qui a les armes pour rendre les coups. Allez, pour rêver, un finish au Game 7 au TD Garden, avec Luka Doncic MVP des Finales. Celtics 3, Mavericks 4

Robin

18 : le numéro de maillot de Dave Cowens, l’âge auquel les jeunes âmes innocentes découvrent les joies et peines des boîtes de nuit (du moins légalement), mais aussi le nombre de titres NBA du côté de Boston dans deux semaines. Alors bien sûr, 11 d’entre eux ont eu lieu à l’époque où Stan Smith était joueur de tennis, Will Smith n’était pas une légende et où J.R. Smith n’avait pas encore de torse à mettre nu, mais la solidité d’une identité part bien souvent de ses racines. Et après 16 ans sans récolte, le pommier bostonien s’apprête à voir tomber de ses branches une nouvelle granny-smith au coloris vert vif. Un fruit qui a coûté au doigt d’Ève une bague pour l’offrir à celui de Jayson Tatum : le nouveau testament du Massachusetts. Vous ne comprenez rien à ce que je dis, moi non plus. Boston 4, Dallas 2.

Julien

Les Finales sentent la bagarre, et on adore ça. La fabuleuse armada des Celtics n’a plus qu’à conclure, et une bague serait mérité tant la domination a été écrasante tout au long de la saison. Derrick White et Jrue Holiday sont une formidable paire défensive pour le backcourt des Mavs, et la profusion de tirs extérieurs peut rapidement submerger Dallas (cf les Game 1 et 4 face aux Clippers). Mais… et si Boston craquait encore si proche du but ? Rien ne laisse penser ça. Rien, sauf Luka Doncic. Le génie du basket a l’opportunité de gagner un titre et il s’en priverait ? Les aiguilles de ma boussole interne sont perdues, mais comment oser parier contre le Slovène après son niveau affiché en Finales de Conférence ? A contre-courant de mon bracket (où la finale était la bonne), j’ose un Boston 3, Dallas 4, et un buzzer-beater de Kyrie Irving dans le tas.

Céleste

Nous sommes le lundi 17 juin 2024, et le buzzer final retentit au TD Garden. Luka Doncic lève les mains en l’air avant que Kyrie Irving ne lui tombe dans les bras. Après avoir lâché le Game 4 à la maison, les Mavericks renouent avec la victoire et dans un match où Gafford, Lively, Washington et Jones Jr. ont dunké 23 fois, Dallas s’impose une dernière fois dans ces Finales sur un cinquième triple-double de Luka Doncic. Les Celtes, qui ont pris 44 tirs à 3-points par soir à 32% de réussite, n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors que la femme d’Al Horford insulte l’ambassadeur de la Slovénie aux Etats-Unis sur Twitter, Jayson Tatum demande à ce qu’on lui prête le trophée NBA juste deux minutes pour qu’il ait le temps de reproduire la photo de Kobe dans les vestiaires avec le Larry O’Brien. Luka Doncic reçoit le trophée de MVP des Finales larmes aux yeux tandis que Kristaps Porzingis file se doucher, bière à la main. Dallas l’a fait, et avec la manière. Celtics 1, Mavericks 4.

Clément

Quoi qu’il arrive, on sera tous gagnants dans quelques matchs. Si Boston gagne, on a droit aux pleurs de Luka et aux majeurs de Kyrie, puis à Payton Pritchard MVP des Finales. Et si Dallas gagne, Kyrie va manger une suspension record, Mark Cuban va être ivre, et les sessions vannes sur Jayson Tatum, la main gauche de Jaylen Brown et le palmarès des Celtics au 21e siècle vont continuer. Puis allez, quitte à tenter un truc farfelu, j’y vais à fond. Je vois bien les Mavs créer quelque chose d’inattendu lors de ces Finales, ça va être serré mais les Celtics ne m’ont pas assez rassuré sur ces Playoffs, pendant que Dallas, au talent, est trop chaud. Ce qui devrait se passer selon moi ? L’exact opposé, ou presque, de ce que je viens d’écrire. Celtics in 7, bien qu’Anthony Edwards ait promis de revenir à Minnesota pour le Game 18. Merci pour la bataille, mais les Celtics me semblent un léger cran au-dessus des Mavs. Celtics 4, Mavericks 3.