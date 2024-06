Brillant avec les Mavericks sur ces Playoffs NBA 2024, Kyrie Irving rappelle à tout le monde qu’il est l’un des plus grands talents de la Grande Ligue, loin des controverses qui ont autrefois fait de l’ombre à ses performances basketballistiques. Son ancien coéquipier LeBron James ne peut qu’être admiratif.

LeBron James a joué trois saisons avec Kyrie Irving à Cleveland. Entre 2014 et 2017, le King et Uncle Drew sont devenus l’un des duos les plus redoutables de la NBA, participant à trois finales contre Golden State et remportant ensemble le titre légendaire de 2016. LeBron était ainsi aux premières loges pour voir l’incroyable talent d’Irving. Il a vu Kyrie réaliser des dingueries, encore et encore. Il a vu Uncle Drew marquer le shoot de la victoire sur la tête de Stephen Curry dans un Game 7 de Finales NBA, et sortir d’immenses perfs offensives.

Tout ça, James ne l’a pas oublié. Au contraire, les souvenirs remontent de plus en plus en même temps qu’Irving et les Mavs continuent leur ascension vers les sommets de la NBA.

“J’appelais Kyrie ‘le magicien’ tout le temps” a déclaré LeBron. “Il peut tout faire sur un parquet. En le regardant, je suis à la fois très heureux et très fier de son évolution, et en même temps j’ai les boules qu’il ne soit plus mon coéquipier. […] Il est le joueur le plus talentueux de l’histoire de la NBA. Il possède un talent que je n’ai jamais vu chez un autre joueur NBA. Je n’ai jamais vu un mec dans ma carrière NBA qui est parfois plus à l’aise pour shooter avec sa mauvaise main qu’avec sa main forte.”

L’hommage est beau, et mérité pour Irving qui est l’une des principales raisons du magnifique parcours de Dallas sur ces Playoffs 2024.

pic.twitter.com/Z7RTJaoGZS

— Crystal Scar (@crystalscarr21) March 17, 2024

Si l’aventure entre LeBron et Kyrie s’est terminée quelque peu brutalement il y a sept ans (Irving a demandé son transfert de Cleveland en 2017, notamment pour sortir de l’ombre de James), le King a toujours eu un immense respect pour le talent indiscutable d’Irving. Comment pourrait-il en être autrement ? Uncle Drew est un véritable magicien balle en main, et possède probablement plus de skills que n’importe quel arrière ayant évolué en NBA. Techniquement, en matière de handle, de dribble, de finition, de fondamentaux, de shoot… Kyrie a absolument tout dans son répertoire offensif.

Malgré les nombreuses controverses qui ont entouré Kyrie Irving avant son arrivée à Dallas en février 2023, LeBron James a plusieurs fois laissé entendre aux Lakers qu’il était prêt à refaire équipe avec Uncle Drew quand il était en instance de départ de Brooklyn. C’est spécifiquement pour ça : parce qu’il voulait ce talent à ses côtés dans sa quête d’un nouveau titre NBA.

“Avoir Kyrie Irving dans son équipe, c’est comme avoir un +4 dans sa main au Uno, il est la wild card ultime.” – LeBron James

En soutien de l’exceptionnel Luka Doncic, Irving amène tout ce qu’il faut aux Mavs, et notamment sa capacité à prendre feu dans les secondes périodes pour faire basculer les matchs en faveur de Dallas. Il fut un temps où LeBron était à la place de Luka. Et visiblement il aimerait toujours être à sa place, au lieu de devoir regarder les exploits d’Uncle Drew à la TV.

__________

Source texte : Mind The Game

.@KingJames talks about the gifts and growth of his former teammate, Kyrie Irving.

Full episode of Mind the Game with @jj_redick drops tomorrow: https://t.co/PKXXT3EcGJ pic.twitter.com/M3uMFATEXE

— Mind the Game (@mindthegamepod) June 4, 2024