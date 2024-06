J.J. Redick toujours plus proche du banc des Lakers

Les Lakers semblent avoir le béguin pour J.J. Redick et celui-ci serait le grand favori pour s’asseoir sur le banc de la franchise à la rentrée. Manque plus que l’officialisation désormais.

Shams Charania de The Athletic a l’air convaincu. Sauf catastrophe, c’est bien J.J. Redick qui coachera les Lakers à la rentrée. L’insider a en effet confirmé que l’ancien shooteur était la priorité numéro un de la franchise de L.A. James Borrego, également interviewé ces derniers jours, a visiblement un train de retard dans l’esprit des dirigeants.

Ce n’est pas vraiment une surprise en soi car Redick a tout du favori depuis un moment déjà. Bien que n’ayant jamais coaché, l’ancien arrière a plusieurs fois exprimé l’envie de se tester sur un banc. Les Hornets et les Raptors lui avaient d’ailleurs fait passer un entretien en ce sens. Chez les Lakers, celui qui commentera les Finales NBA 2024 peut compter sur un soutien de taille en la personne de LeBron James, avec qui il coprésente un podcast.

L’arrivée d’un copain du King sur le banc pourrait d’ailleurs être un signal toujours plus fort pour une prolongation de Bron Bron dans la Cité des Anges. Le célèbre numéro 23 a beau dire qu’il n’est pas impliqué dans le processus du choix du coach, on imagine que voir un de ses potes prendre les rênes de l’équipe ne devrait pas lui déplaire.

The Athletic explique néanmoins que la décision n’est pas finale et qu’il reste encore plusieurs étapes avant qu’une officialisation puisse intervenir. On imagine que la franchise voudra sans doute aller chercher un peu d’expérience au sein du staff de Redick, probablement des assistants expérimentés ou des anciens numéros un en quête de rebond.

Source texte : The Athletic