En WNBA, la saison régulière est légèrement pimentée par l’arrivée de la Commissioner Cup, le tournoi d’intersaison. Mais les matchs au programme en WNBA la nuit dernière ont confirmé que le Liberty et le Sun gagnent toujours, Cup ou pas.

#1 – Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, la Liberty d’action

Mesdames, Messieurs, attachez vos ceintures. Ni une, ni deux, Breanna Stewart n’attend pas que l’appareil atteigne son altitude de croisière et envoie 15 points dans le premier quart-temps. Le ticket final indique 33 points (14/25 au tir), 14 rebonds et 3 passes, à régler avant la descente de l’avion si possible. Le niveau est stratosphérique, l’impression de facilité toujours aussi déconcertante.

A ses côtés, Sabrina Ionescu n’a pas été en reste. 24 points, 7 rebonds et 4 passes, 4/10 du parking, la tueuse sans gages du Liberty épaule parfaitement sa superstar. Ionescu et Stewart volent au-dessus de la mêlée, le Liberty continue tranquillement son petit bout de chemin (8-2) dans les hauteurs de la ligue. Lonzo Ball, dans les travées de la Wintrust Arena de Chicago pour soutenir le Sky, ne pouvait que constater la boucherie organisée par la MVP en titre et son acolyte.

First WNBA game ever and @breannastewart IS THAT!! 😮‍💨🫡 #Elite

— Lonzo Ball (@ZO2_) June 5, 2024

Breanna Stewart put on a SHOW in Chicago 🌟

33 PTS

14 REB

14-25 FG

3 AST

38 Minutes #WelcometotheW | WNBA Commissioner’s Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/4mMgACG4ht

— WNBA (@WNBA) June 5, 2024

#2 – Le Connecticut Sun toujours invaincu : 9-0, ça commence à faire

La phrase peut faire froncer les sourcils à quelques météorologues, mais le soleil américain brille un peu plus dans le Connecticut que dans l’Arizona. 9 matchs disputés, 9 victoires, aucune goutte de sueur dépensée ? On n’ira peut-être pas jusque-là, mais les deux premiers morceaux de phrase sont véridiques.

Surtout, le Sun des All-Stars Alyssa Thomas et DeWanna Bonner s’appuie sur une défense terrifiante. 59 points encaissés hier face aux Mystics, 50 il y a trois jours contre le Dream, 47 face au Mercury la semaine dernière. Si vous n’êtes pas familier avec la WNBA, rien n’est normal. Connecticut est évidemment tout en haut du classement.

The Connecticut Sun are the 7th team in WNBA history to start the season at 9-0 🔥

The other six teams made the finals 👀 pic.twitter.com/CRiImcUpO0

— highlightHER (@HighlightHER) June 5, 2024

#3 – Angel Reese en double-double mais… expulsée

Angel Reese, 7e choix de la Draft WNBA 2024, a connu une soirée haute en couleur. Malgré quelques problèmes au tir, son double-double (13 points, 10 rebonds) a gardé le Chicago Sky un temps dans la partie. Mais dans le quatrième quart-temps, une double faute technique après des mots doux avec un arbitre lui ont valu une expulsion.

Lonzo Ball, qui avait visiblement à cœur de live-tweet sa soirée (pour notre plus grand bonheur), lui a tout même annoncé qu’il payerait son éventuelle amende en signe de soutien. Si elle est pas belle la solidarité à Windy City. La différence, c’est que contrairement aux taureaux de NBA, le Sky (3-5) a un projet qui se dessine même si elles ne vont pas gagner tout de suite.

Lonzo showed support to fellow Chicago athlete Angel Reese after she got ejected for a double tech tonight pic.twitter.com/IyXbGsPR7f

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2024