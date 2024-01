James Harden se sent bien à Los Angeles. The Beard est en fin de contrat cet été, mais souhaiterait – comme Kawhi Leonard récemment – s’engager sur un contrat au long terme avec les Clippers pour y finir sa carrière. Un refrain assez habituel pour lui.

James Harden est un homme passionné. Lorsqu’il s’engage dans une nouvelle histoire, il y croit dur comme fer. Il voulait terminer sa carrière aux Rockets d’abord, puis aux Nets ensuite, aux Sixers encore et désormais aux Clippers. Il la terminera bien quelque part de toute façon…

Lors de la rencontre entre la franchise de Los Angeles et le Oklahoma City Thunder la nuit dernière, Chris Haynes de Bleacher Report et TNT a déclaré que James Harden – agent libre cet été – souhaite signer un contrat long terme avec les Voiliers afin de boucler sa carrière à Los Angeles, sa ville natale.

REPORT: James Harden wants to sign a long-term deal to end his career with the Clippers, per @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/gwNBEFwUew

Il faut dire que James Harden et les Clippers sont encore dans la première phase de leur relation. Celle où tout est beau, où on ne voit pas les défauts, où les problèmes sont oubliés après une simple discussion sur l’oreiller. Pardon, on s’égare.

Mais plus sérieusement, qu’en sera-t-il si les hommes de Tyronn Lue échouent une nouvelle fois en Playoffs. Si Russell Westbrook ne se dit pas satisfait de son rôle ? Si Kawhi Leonard se cache une nouvelle fois à l’infirmerie ?

Pour l’instant tout se passe bien, les Clippers sont quatrièmes de la Conférence Ouest et semblent de plus en plus redoutables à mesure que les stars apprennent à jouer ensemble. Mais c’est dans les moments compliqués que se mesure la loyauté et jusqu’alors James Harden n’a jamais réussi ce test. Son investissement avec la franchise de Steve Ballmer pourra être mesuré lorsqu’un nouveau contrat sera paraphé, pas avant. Et encore, s’il ne demande pas son transfert dans un an en traitant son propriétaire de menteur…

Alors, vous y croyez à cette romance sur le long terme ? Il faudra voir aussi ce que les Clippers voudront bien offrir à Harden cet été, eux qui attendent également de prolonger Paul George pour les saisons à venir…

