Seulement 3 matchs au programme du résumé de la nuit en NBA mais que des rencontres qui valaient le coup d’œil avec des scénarios de dingue. Ceux qui ont opté pour le café plutôt que l’oreiller ont eu raison ! Pour les autres, on vous raconte tout ci-dessous.

Scores et stats de la nuit

Sixers – Nuggets : 126 – 121 (stats)

Suns – Kings : 119 – 117 (stats)

– Kings : 119 – 117 (stats) Clippers – Thunder : 128 – 117 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Ousmane Dieng a fait un passage éclair en bout de match face aux Clippers.

Match hyper solide de Nico Batum face aux Nuggets. Combativité, défense, adresse et un Jamal Murray qui a pris cher dans le money time.

Le highlight de la nuit

PG hits the three, gets the steal and then finishes the TOUGH layup.

What a sequence for the star.

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Les classements

Le programme de ce soir