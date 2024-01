Annoncé un peu partout en NBA, Pascal Siakam pourrait bien atterrir d’ici peu chez les Pacers ! Selon les infos de The Athletic, Indiana et Toronto ont lancé les négociations et elles seraient à un stade avancée. Le transfert de l’ailier-fort est-il imminent ?

Le départ de OG Anunoby avait annoncé la couleur chez les Raptors et celui de Pascal Siakam ne devrait pas tarder non plus. Reste à connaître la destination exacte mais Shams Charania et The Athletic semblent penser que les Pacers attireront sous peu le Camerounais. L’insider a balancé une breaking cette nuit pour annoncer que Pacers et Raptors négociaient actuellement un deal pour envoyer Siakam à Indiana.

Developing: The Raptors and Pacers are in active talks on a trade centered on two-time All-Star Pascal Siakam for package that includes three first-round picks, league sources say.

Full details at @TheAthletic with @sam_amick: https://t.co/o925VL5r3g

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 17, 2024

Rien n’est encore acté ni officiel mais le Shams indique que la base du trade tournerait autour de Bruce Brown, avec d’autres joueurs pour équilibrer les salaires mais aussi 3 premiers tours de Draft !

C’est un (très) très beau package que récupérerait là Toronto, surtout pour un joueur qui sera libre de tout contrat dans quelques mois et qui semble parti pour tester le marché de la Free Agency 2024 quoiqu’il arrive. Autant dire qu’Indiana croiserait fort les doigts pour que Siakam se réengage cet été si cela arrive. Les Pacers savent que ce n’est pas à la Free Agency qu’ils attireront les meilleurs joueurs, alors la possibilité de monter un trade reste une option intéressante, surtout qu’ils ne perdraient aucun de leurs meilleurs jeunes (Mathurin et Jarace Walker avaient été mentionnés).

Avec Pascal Siakam, Indiana gagnerait encore de la légitimité pour finir dans le Top 6 à l’Est. Le Camerounais fit bien avec le style de jeu des Pacers et son duo avec Tyrese Haliburton en ferait baver plus d’un. Et en cas de success story, les dirigeants n’auront que plus d’arguments pour conserver le All-Star cet été. Côté Toronto, on fermerait une fois pour toute le chapitre Spicy P avec un capital pick qui aidera la franchise à repartir de l’avant en misant sur les jeunes. On imagine que Bruce Brown serait d’ailleurs échangé dans la foulée pour récupérer encore plus de tours de draft. Avec le nombre de contenders qui se battraient pour lui, Toronto aurait tort de se priver.

Fans des Pacers et des Raptors, que pensez-vous de ce potentiel deal à venir ?

Source texte : The Athletic / Sam Amick et Shams Charania