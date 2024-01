Neuf matchs cette nuit en NBA, et environ sept lors desquels le suspense ne fut pas du tout au rendez-vous, alors qu’on se foutait un peu des deux autres d’ailleurs. Vous l’aurez compris, cette nuit de basket ne fut pas folichonne, heureusement que le petit Anfernee Simons nous a mis de bonne humeur pour toute la journée (pas du tout). Envoyez le gros résumé !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Du mieux pour Killian Hayes (premier quart notamment), avec 8 points à 100% au tir et 8 passes face aux Wolves.

Face à Rudy Gobert, qui lui n’a fait aucun cadeau à la raquette des Pistons (19 points et 16 rebonds)

Victor Wembanyama a fait son taf habituel avec 27 points en 27 minutes et quelques highlights bien sentis. Ouais on parle comme des vieux.

Frank Ntilikina a joué son premier match de basket depuis le mois de juillet !

Evan Fournier n’a pas joué au basket depuis 1435 !

Rayan Rupert n’est pas rentré face aux Nets, match trop serré.

Et en G League ?

Kenneth Faried est toujours vivant !

Le highlight de la nuit

DEJOUNTE MURRAY WINS IT FOR THE HAWKS 🚨#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness@TISSOT pic.twitter.com/65f9wDaGrc

— NBA (@NBA) January 18, 2024

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Le programme de ce soir