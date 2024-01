Victor Wembanyama a joué contre les Atlanta Hawks à l’occasion du premier MLK Day de sa carrière en NBA, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a impressionné Trae Young, le meneur star adverse.

Match après match, Victor Wembanyama impressionne ses adversaires directes depuis son arrivée en NBA. Cette nuit encore, Luke Kornet l’a comparé à une tempête à laquelle il faudrait continuer de résister. Mais parmi le lot de compliments reçu par l’Alien français depuis son arrivée en NBA, les propos de Trae Young se démarquent. Le meneur des Hawks a réalisé l’éloge du rookie dans son podcast “From The Point” en partenariat avec Bleacher Report:

“Il va être une bête dans cette Ligue du moment qu’il peut jouer. Rien que sa présence sur le parquet est impactante que ce soit en attaque ou en défense. Il peut plus ou moins tout faire et c’est ce que tout le monde a dit à son sujet. Vous pouvez voir qu’il est humble, qu’il aime se battre et travailler. Donc je pense qu’il dispose de tout ce qu’il faut pour devenir le meilleur joueur de tous les temps. Les récompenses et le succès de son équipe dans sa carrière vont le déterminer, mais il a tous les outils.”

Trae explains why Wemby has a chance to be the 'best player ever' 🔥

(via From the Point by @TheTraeYoung)

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 17, 2024



Juste après la rencontre de ce lundi soir entre Hawks et Spurs, le meneur All-Star s’était déjà exprimé à propos de Victor Wembanyama au micro de TNT :

“A chaque fois qu’il est sur le terrain, on sent sa présence et on se demande s’il ne va pas venir contrer nos tirs. En attaque, ils l’ont bien mieux utilisé en deuxième mi-temps en lui donnant ces passes lobées. Je compatis avec lui, parce que parfois il a des positions ouvertes et ils ne lui donnent pas le ballon. Ils l’ont fait en deuxième mi-temps. On a dû en faire plus et je suis content qu’on ait pu gagner à la fin”

Il faut dire que la performance de Wemby face aux Hawks avait été assez particulière. Resté muet en première mi-temps dans ce qui s’apparentait à un blow-out, le jeune Français a ramené les siens à flot en réalisant un second acte de très haut niveau. L’Alien avait inscrit 26 points sur la période.

Le chemin est encore très long pour que Victor Wembanyama puisse atteindre les standards que lui fixe Trae Young, mais une telle reconnaissance de ses pairs n’est jamais anodine. Et venant de Trae Young, on pourrait presque traduire ça par des appels de phare, mais ceci est encore un autre sujet…

Source texte : Bleacher Report / TNT