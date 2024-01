Les jours passent et les déclarations élogieuses envers Wemby continuent. Cette fois, c’est au tour de Luke Kornet – pivot des Celtics – de se prêter au jeu et il rejoint globalement… toute la ligue sur la difficulté de défendre sur Victor Wembanyama.

Luke Kornet Joins @tvabby for a 1-on-1 interview after his 2nd start of the season and his assignment of defending Victor Wembanyama pic.twitter.com/yIEVBqB0sb

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 18, 2024

Dans le cinq majeur pour la 2è fois seulement cette saison, Luke Kornet a eu un coup de chance – ou de malchance c’est selon – et a pu affronter notre Frenchie en confrontation directe. Il a été interviewé après le match et a livré ses impressions.

“Il faut juste rester entre lui et le panier. Juste essayer de le faire rentrer des shoots (compliqués, ndlr). En gros, il va réaliser de belles actions, et je dois juste continuer de résister à la tempête.”

Le pivot américain de 2m16 a pu profiter de la panoplie de Wemby qui a fini avec 27 points en 27 minutes et 19 tirs. En effet, avec sa taille, compliqué d’avoir un réel impact sur le résultat du shoot. Il aura pris son petit poster le Lulu, mais en même temps, compliqué de faire quoi que ce soit face à 2m23 aussi fluides. Malgré tout, il a très bien résisté à la fameuse tempête cette nuit, pour reprendre ses mots. “La tempête” tiens, c’est pas mal comme surnom ça non ?

🤯🤯🤯 pic.twitter.com/qn6wDQENfS

— San Antonio Spurs (@spurs) January 18, 2024

Toujours en conférence de presse, Jaylen Brown a décrit Victor Wembanyama comme un “monstre de la nature” rejoignant la longue liste des expressions utilisées pour le décrire. Giannis avait dit qu’il était spécial, on s’en rapproche. Les sources concordent en tout cas entre ce que l’on voit et ce que les joueurs en disent, de bonne augure pour une carrière NBA qui commence sur les chapeaux de roue.

Source texte : NBC Sport Celtics