Jusqu’à cette nuit, Raef LaFrentz était le seul joueur de l’histoire en NBA à réussir 200 contres et 100 tirs à 3-points sur une saison. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Victor Wembanyama, qui n’a eu besoin que de 59 matchs pour le rejoindre. In-so-lent.

Victor Wembanyama est sûrement le seul jeune homme de 20 ans à pouvoir entrer dans tous les clubs. Aussi bien statistiques que les boîtes de nuit. De Wilt Chamberlain à Tim Duncan, de Tulum à Ibiza.

Raef LaFrentz est un joueur dont on ne parle pas souvent. Intérieur des Nuggets, Mavericks, Celtics et Blazers entre 1998 et 2008, il avait la particularité de pouvoir protéger le cercle tout en marquant des tirs à 3-points. Sa meilleure saison ? 2001-02. Avec Denver puis Dallas, le joueur tourne alors à 13,5 points, 7,4 rebonds et 2,7 contres, et sera même sélectionné pour participer au championnat du monde avec Team USA à la fin de l’année.

Une saison réussie donc qui lui permet de rester dans le livre des records. Pendant plus de 20 ans, LaFrentz fut le seul joueur de l’histoire à réussir plus de 200 contres et 100 tirs à 3-points dans une saison, avec 213 crêpes et 104 banderilles au compteur. Mais Victor Wembanyama, contrer et shooter, ça le connaît. Et le Français vient de réaliser le même exploit en moins de 60 matchs dans la Grande Ligue.

Victor Wembanyama joins Raef LaFrentz as the only players in NBA history to tally 200 blocks and 100 3-pointers in a season! pic.twitter.com/fK2RtebiDT

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 16, 2024

Si Nicolas Batum pense que Victor Wembanyama va banaliser le five-by-five en NBA, le Français semble encore davantage destiné à faire du record de Raef LaFrentz une habitude. Sauf blessure, on ne voit pas comment l’alien ne réussirait pas à atteindre 200 blocks et 100 tirs à longue distance lors de chacune de ses saisons dans la Ligue.

Sa combinaison de taille et d’adresse est unique dans l’histoire et cette statistique le montre bien. Wemby est un contreur d’élite, un shooteur avec du potentiel et un joueur qui va battre beaucoup de record les prochaines années. Désolé du spoiler.

