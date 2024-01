Avec le départ de Pascal Siakam pour les Pacers, c’est un autre membre illustre du titre de Toronto de 2019 qui met les voiles. De l’effectif qui avait soulevé le Larry O’Brien, il ne reste donc plus que… Chris Boucher. Le dernier des Mohicans ou plutôt le dernier des Dinos champions.

MIP 2019 et en pleine explosion pour aider les Raptors à aller remporter un titre NBA, Pascal Siakam avait été la belle surprise de la saison 2018-19 dans l’Ontario. Son départ, associé à celui de Fred VanVleet à la dernière intersaison puis celui de OG Anunoby il y a quelques semaines vient marquer la fin d’un cycle. Tous les leaders du groupe des Raptors 2019 sont désormais partis. Kawhi Leonard est aux Clippers, Marc Gasol de retour dans son Espagne natale, Kyle Lowry à Miami, Norman Powell à Los Angeles avec le Klaw. Serge Ibaka est lui en Allemagne. Bref, tous les cadors ont quitté la Scotiabank Arena plus ou moins longtemps après le sacre.

C’est officiellement terminé : tous les membres majeurs de l’équipe championne à Toronto en 2019 ne sont plus chez les Raptors 🥺💔 (Kawhi en + sur la photo) pic.twitter.com/NNDI4uBsfG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2024

En analysant le roster complet des Raptors 2018-19, il ne reste donc plus que Chris Boucher. Essentiellement présent en G League, et élu MVP de la ligue réserve en fin de saison, l’ailier-fort avait tout de même participé à 28 matchs avec la version Kawhi Leonard de Toronto (3,3 points et 1,4 rebond de moyenne en 6 minutes). Un apport minime certes mais de quoi mériter un petit tour à la bijouterie pour celui dont le nom donne envie à tous les carnivores.

Chris Boucher semble bien seul désormais 🥲 pic.twitter.com/MjoF057jOg

— Raptors France 🇫🇷🇨🇦 (@Raptors_FR) January 17, 2024

Avec le départ de Pascal Siakam, Chris Boucher pourrait d’ailleurs aller chercher de plus grosses minutes dans les prochaines semaines puisque Toronto va bien avoir besoin d’un bonhomme pour assurer au poste 4 désormais. Sous contrat jusqu’en 2025, Chris Boucher pourrait aussi revenir prochainement dans la rubrique rumeurs car le nouveau cycle lancé par les Raptors risque de tourner autour de la jeunesse et à (déjà !) 31 ans, Boucher n’incarne pas vraiment l’avenir.

Source texte : ESPN