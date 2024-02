7 matchs cette nuit en NBA. Le haut de la Conférence Ouest est de sortie en ce mardi avec un duel à distance entre Wolves et Thunder pour l’apéro avant le plat principal entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns à 4h. On mange très bien cette nuit donc on vous file le menu. Le programme de la nuit serveur !

Le programme de la nuit :

1h : Pacers – Rockets

1h30 : Nets – Mavericks

1h30 : Heat – Magic

1h30 : Knicks – Grizzlies

2h : Bulls – Wolves

3h : Jazz – Thunder

4h : Suns – Bucks

Le match à ne pas manquer : Suns – Bucks

Kevin Durant face à Giannis Antetokounmpo, les Suns face aux Bucks, ça ne vous rappelle rien ? Bienvenue durant les Playoffs 2021 même si les deux équipes ont bien changé. Les dynamiques aussi puisque si les potes du grec se sont imposés en 2021 ils ne sont plus aussi en forme. 1 victoire et 3 défaites depuis l’arrivée du Doc – dont une très crade face au Jazz – qui montre clairement son impact dans sa nouvelle équipe. De l’autre côté, les Suns ont aussi bien changé et sont en bonne forme en ce moment.

Devin Booker est bouillant et aura à cœur de se venger de l’équipe qui l’a empêché d’accéder au titre. C’est un match entre deux équipes qui visent très loin en Playoffs et qui doivent envoyer un statement. Peut-être une première victoire marquante pour les Bucks version Doc Rivers qui pourraient faire sans Damian Lillard et Brook Lopez (questionable). Giannis est probable pour le match de ce soir et on espère qu’il sera bien présent à 4h. En tout cas, on sera au rendez-vous prêt à déguster un plat qui peut être succulent.

Mais aussi…

Les Pacers reçoivent les Rockets pour connaître le meilleur moyen de transport entre les tracteurs et les fusées.

Luka Doncic et Kyrie Irving seront bien présents au Barclays Center.

Sortez la crème solaire pour le Floridico entre Heat et Magic à 1h30

Symétrie parfaite entre les Knicks en 32-18 et les Grizzlies en 18-32 : vous avez un indice sur le vainqueur.

Les Wolves se déplacent à Chicago pour manger un steak grand comme l’Illinois.

Le Jazz reçoit un Thunder sur 3 victoires d’affilée.

Les Français de la nuit

Evan Fournier sur le banc des Knicks en attendant jeudi. Pitié, rendez-le heureux et LIBÉREZ LE !

Rudy Gobert affronte Niko Vucevic et les Bulls à 2h.

Ousmane Dieng pour gratter quelques minutes face au Jazz ?

Theo Maledon pour gratter les tickets du loto en espérant jouer.

