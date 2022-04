Les Playoffs commencent dans quelques jours, mais le sel est déjà très présent dans certains vestiaires de NBA. C’est en effet du côté de Brooklyn que la dernière cargaison vient de tomber, avec un Kevin Durant décidément bien taquin avant les phases finales à venir. Sa cible numéro 1 ? James Harden, qui a demandé son transfert des Nets pour aller à Philadelphie lors de la dernière trade deadline.

Il fallait bien que cela dégénère.

À quelques jours des Playoffs qui nous promettent quelques incroyables batailles dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, la tension monte et les langues se délient. C’est la nature du jeu et de l’enjeu, avec un titre de champion NBA historique à aller chercher dans quelques semaines. Après avoir vu Anthony Davis nous affirmer qu’il mettait « Tim Duncan dans sa poche arrière matin, midi et soir« , c’est chez les Nets qu’une nouvelle grande punchline est tombée en ce sacro-saint jour du 1er avril 2022. L’acteur principal ? Kevin Durant, auteur d’une saison particulièrement discrète, et qui a apparemment envie de rouler sur tout le monde lors des Playoffs à venir. Déjà qu’on avait vu l’ailier envoyer des piques à droite à gauche entre Evan Fournier, les vigiles de chez Sephora et le SAV de la SNCF, l’ailier des Nets s’en est cette fois pris à James Harden.

Le contexte est pourtant très simple, et connu de tous. Rassemblés l’espace d’un an dans l’espoir de remporter un titre à Brooklyn, Harden et Durant ne se sont pas si bien entendus que cela, le barbu demandant finalement son transfert de manière spectaculaire lors de la dernière trade deadline. Souvenez-vous, nous étions en direct, c’était le 10 février 2022 et les fans des Bulls parlaient d’aller chercher un titre cette saison sans trembler du menton. En l’espace de quelques heures, ce qui devait être un trio soudé et déterminé à triompher de la Conférence Est s’est transformé en une incroyable implosion, James Harden finissant dans un transfert à Philadelphie pendant que Paul Millsap nous rappelait qu’il était en fait toujours vivant. Fast Forward quelques semaines plus tard, aujourd’hui Harden se régale avec les Sixers et Durant veut en découdre sur les parquets lors des Playoffs à venir. Cependant, cela ne pouvait se faire sans une grosse sortie médiatique, ce que KD a fait en s’exprimant dans le très respecté La Chasse Magazine.

Bien sûr que non, je n’ai pas encore avalé sa demande de transfert. Vous croyez quoi, que je vais laisser passer ça comme ça ? À Houston, c’est leur droit. Ils l’ont laissé partir comme si de rien n’était, alors qu’il s’était pointé au camp d’entraînement avec une remorque autour des hanches et qu’il allait dans des stripclubs six jours par semaine. Mais ici, à Brooklyn, je ne laisse pas passer cela. C’est mon équipe, et dans mon équipe on ne fait pas ça. Dans mon équipe, on ne fait pas sa diva du premier au dernier jour en se plaignant du fait qu’il n’y a pas de tapis rouge à la sortie de l’avion. Dans mon équipe, on ne tousse pas sur Kyrie Irving juste pour lui faire peur. Dans mon équipe, on ne dit pas à Blake Griffin qu’il a pas d’âme parce qu’il est roux. Dans mon équipe, on ne dit pas à son entraîneur que c’est une fraude dans le Top 75 all time. Cela peut vous paraître hallucinant d’entendre tout ça, mais voilà ce qu’on a vécu avec James Harden en l’espace d’un an. Et c’est triste, parce que c’est un gars que j’ai beaucoup aimé. À Oklahoma City, on a vécu des grandes choses ensemble. On avait Scott Brooks comme entraîneur, donc je peux vous dire que ça resserre les liens entre joueurs. Mais ce qui s’est passé à Brooklyn était insupportable. J’étais content quand j’ai appris que Sean Marks l’avait transféré.

Autant dire que Kevin Durant était très remonté en voyant les demandes faites par James Harden en coulisses, surtout que tout semblait rouler quelques jours auparavant chez les Nets. En effet, Brooklyn était dans une superbe dynamique puisque l’équipe de Steve Nash était sur une série de 11 défaites de suite entre fin-janvier et début-février. Donc autant dire qu’il n’y avait absolument aucune base pour être mécontent côté Harden, ce qui a provoqué cette stupéfaction chez Durant. L’ailier ne s’est d’ailleurs pas arrêté en si bon chemin, allant jusqu’à provoquer la légitimité de la future bague du barbu s’il en remporte une avec les Sixers.

Moi je vais vous dire un truc. Quand on est loyal, on l’est jusqu’au bout. J’ai jamais trahi personne. OKC c’était particulier, on ne peut pas me mettre ça sur le dos d’un manque de loyauté. Vous voyez comment joue Russell Westbrook cette saison aux Lakers ? Et vous vouliez vraiment que je reste dans cette franchise de fermiers toute ma carrière ? Même LeBron pète des câbles, alors que ça fait cinq mois qu’il l’a en meneur. Maintenant imaginez pendant 8 ans. Ne mélangeons pas tout. Ce que je dis, c’est qu’il y a différentes manières de remporter une bague. Et ce que fait James Harden là, ce n’est pas une manière de grand garçon. Ce n’est pas une manière de futur Hall of Famer. S’il remporte le titre avec les Sixers, ce sera le plus gros vol de l’histoire de la NBA. Mais normalement on est tranquille là-dessus, ils viennent de récupérer DeAndre Jordan donc ça devrait s’auto-saboter tranquillement. Tu mets ça dans les mains de Doc Rivers, mi-mai ils seront tous en chaussons devant leur télé. Croyez-moi sur parole.

Un peu fort de la part d’un type qui a rejoint une équipe à 73 victoires et qui venait de le taper en Playoffs, mais passons ! Ce qui est sûr, c’est que si vous en êtes arrivés jusqu’ici au niveau de la lecture, vous représentez une population très rare qui lit encore des article en entier. Et si vous n’avez pas eu besoin de rappel pour vous indiquer que nous sommes en effet le 1er avril, vous faites partie d’un club encore plus select. Par conséquent, avant les Playoffs qui vont s’offrir à nous, il est l’heure de vous souhaiter de merveilleuses phases finales. L’heure de vous rappeler, aussi, que ce n’est que du sport et qu’il y a bien plus grave et bien plus inquiétant dans notre monde. Comme par exemple, les gens qui pensent que les citations dans cet article sont réelles. Mais l’erreur est humaine, et on continuera à envoyer du troll en ce jour béni des dieux de la blague. Plus sérieusement, bons Playoffs à toutes et à tous, que le destin nous offre une série entre Nets et Sixers, comme ça on pourra ressortir ces déclas sans trembler du menton. Allez, on va finir comme il se doit, avec une conclusion bien tape-à-l’oeil.

Les Nets et les Sixers vont-ils se rencontrer en Playoffs ? Et si oui, James Harden répondra-t-il en patron face à Kevin Durant ? La tension est maximale et les règlements de compte s’annoncent somptueux. Rendez-vous dès le 16 avril, pour des phases finales légendaires en perspective !

Source : Télé Z