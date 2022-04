Thunder – Pistons, ce match qu’il ne faudra pas rater cette nuit : on vous JURE que c’est vrai et on vous explique pourquoi

Cette nuit à 2h du matin, les Pistons se rendront dans l’Oklahoma pour y affronter le Thunder. Deux des pires équipes de la NBA cette saison, tandis que la course au first pick de draft est plus que jamais ouverte. Qui réussira à perdre ? Ça on ne sait pas, mais sachez qu’il y aura deux ou trois trucs à scruter au cours de ce match.

#1 – La bataille des Frenchies entre Théo Maledon et Killian Hayes

La première raison – pour nous Français – de regarder ce Thunder – Pistons c’est bien entendu nos deux Cocoricos à la mène. D’un côté Killian Hayes, septième pick de la Draft 2020 et qui réalise un début de carrière… compliqué chez les Pistons, entre blessure et perte de confiance. Heureusement pour lui et pour nous, la confiance est revenue et depuis cinq matchs l’ancien de Cholet tourne à 10,4 points, 5 rebonds et 3,2 assists à 52,2% au tir et 36,6% de loin. De l’autre côté, sous le maillot du Thunder, Théo Maledon, 34ème pick de la même Draft, qui performe dans l’Oklahoma depuis deux ans, en NBA ou en G League. Dernièrement, l’ancien de l’ASVEL a lui aussi rehaussé son niveau et sur les cinq derniers matchs il tourne à 17,8 points, 4,6 rebonds et 4,6 assists à 51,7% au tir et 45,5% du parking. Petite mention pour Olivier Sarr, qui pourrait passer une tête dans le match, l’avantage statistique plutôt donné à Théo, mais Killian dispose d’un atout dans sa manche…, son coéquipier Cade Cunningham.

#2 – Monsieur Cade Cunningham

S’il y a un homme à regarder chez les Pistons en ce moment, c’est bien leur rookie star Cade Cunningham. Auteur d’une saison globalement solide du côté du Michigan, le natif d’Oklahoma est complètement en feu depuis le début du mois de mars. En 14 matchs joués, le meneur tourne à 22,9 points, 5,9 rebonds, 7 assists et 1,4 interception à 48% au tir dont 32,4% à 3-points. Le gamin s’est même permis hier soir de mener à la baguette toute la franchise des Sixers afin de remporter la victoire à domicile. En 35 minutes, MotorCade a sorti de son chapeau un bon gros 27/2/6/4 sur Joel Embiid, candidat MVP, et Matisse Thybulle, futur All-Defensive. Bref, le bonhomme est en mode Playoffs, dommage que les Pistons jouent le first pick.

#3 – La course au first pick : qui perd gagne et qui gagne perd…

Attendez-vous à ce que le match soit serré, car aucune des deux équipes n’aura envie de gagner. Aujourd’hui, les Pistons sont à 21 victoires pour 56 défaites et le Thunder est à 22 victoires pour 54 défaites. Les deux équipes possèdent respectivement le 28eme (Pistons) et le 27eme (Thunder) bilan de la Ligue. Cette nuit, OKC va probablement tout faire pour perdre ce match afin que les Pistons remportent une 22ème win cette saison et que les deux franchises aient le même nombre de victoires finales. Avec Cade Cunningham qui fait le zouave, perdre le match ne sera pas compliqué, mais les Pistons souhaitent également – logiquement – perdre leurs matchs, celui d’hier étant un accident de parcours comme il y en a eu trop depuis le All-Star Break. Mesdames et Messieurs fans de la balle orange, si vous voulez rire cette nuit, allez mater le Thunder – Pistons à partir de 2h du zbar.