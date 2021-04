50 000 dollars d’amende pour Kevin Durant après une grosse embrouille sur Twitter : KD et l’oiseau bleu, ce couple all-time

Cela fait depuis mi-février qu’on n’a pas vu Kevin Durant sur un terrain. Ça commence à faire long et visiblement, cette absence prolongée tape aussi sur le système de KD, qui a récemment lâché un flot d’insultes lors d’une conversation privée avec l’acteur Michael Rapoport. La NBA n’a pas apprécié.

Boum, 50 000 dollars d’amende pour Kevin Durant, qui vient de rajouter une nouvelle ligne à sa longue liste d’exploits sur Twitter. Selon ESPN, KD a été officiellement sanctionné par la Grande Ligue pour utilisation d’un « langage offensant et désobligeant sur les réseaux sociaux ». Pour ceux qui n’auraient pas suivi l’affaire, l’acteur Michael Rapoport – grand amateur de NBA, très présent sur les RS et possédant surtout une grande bouche – a récemment dévoilé des messages d’une conversation privée avec KD dans laquelle la star des Nets s’est véritablement lâchée, n’hésitant pas à enchaîner menaces et insultes, certaines de nature homophobe et misogyne. On ne te félicite pas Kevin, même si dévoiler des MP au grand public n’est pas non plus très élégant de la part de Mike mais bon bref, passons. L’origine de cette embrouille, c’est un tweet de Michael Rapoport en décembre 2020 soulignant la tendance de Kevin Durant à prendre les choses trop à cœur, lui qui est connu pour se fritter sur Twitter avec des inconnus vivant dans le fin fond du Nebraska. Interrogé sur cet épisode il y a quelques jours en conférence de presse et après discussion avec sa franchise des Nets, KD s’est montré désolé, non pas auprès de Michael Rapoport, mais plutôt par le fait que ses messages aient été dévoilés au grand public. Pas de doute, Kevin et Michael ne passeront pas leurs vacances ensemble.

« Je suis désolé que les gens aient pu voir le langage que j’ai utilisé. Ce n’est pas vraiment ce que je veux qu’ils voient et entendent de ma part, mais j’espère passer à autre chose et revenir sur les parquets » avait déclaré KD.

Oui, il est vraiment temps que Kevin Durant retrouve les parquets NBA parce qu’on a l’impression que sa longue absence le rend irritable. Cela fait un mois et demi qu’il est sur la touche, cela lui laisse visiblement un peu trop de temps libre. Heureusement, son retour est prévu pour bientôt. Si on n’a pas encore de date précise, on peut s’attendre à revoir Durant sur les terrains aux alentours de la mi-avril. Avec la fin de saison qui approche puis les Playoffs, KD pourra alors se concentrer à 100% sur son basket et laisser les réseaux sociaux de côté, en mode LeBron. Parce que bon, nous, on préfère quand même le voir enchaîner les matchs à 35 points plutôt que les embrouilles sur la plateforme de l’oiseau bleu.

Kevin Durant et Twitter, épisode 325. Allez KD, la prochaine fois, garde ton sang-froid et pense à te détendre. Concernant Michael Rapoport, on a envie de lui dire de laisser les messages privés là où ils sont, c’est-à-dire dans la sphère… privée. Merci.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021