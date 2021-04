Point infirmerie chez les Nets : rien de grave pour James Harden, Kevin Durant vers un retour, le monstre à trois têtes bientôt reformé

Privés de Kevin Durant depuis la mi-février et obligés de se passer de James Harden pendant une partie du match d’hier à cause d’un bobo, les Nets possèdent du très beau monde à l’infirmerie. Heureusement, cette dernière devrait bientôt se vider et le Big Three de Brooklyn devrait donc se reformer assez vite.

Décidément, du côté de Brooklyn, les ischio-jambiers sont fragiles. Cela fait un mois et demi que Kevin Durant est sur la touche à cause d’un pépin derrière la cuisse et hier soir, le mot hamstring est à nouveau apparu, cette fois-ci en relation avec James Harden, qui n’a pas terminé la rencontre contre son ancienne équipe de Houston. Quand on connaît la fragilité de ce groupe musculaire et qu’on voit la durée de l’absence de KD, difficile de ne pas s’inquiéter un minimum concernant une potentielle indisponibilité du Barbu. Heureusement, Shams Charania de The Athletic est là pour rassurer les fans des Nets. Ce jeudi, l’insider a effectivement annoncé que la blessure d’Harden n’était pas sérieuse et qu’il sera en mode day-to-day pour les jours à venir. Bien évidemment, la franchise de Brooklyn ne prendra aucun risque avec son candidat MVP et on ne peut pas exclure un ou deux matchs d’absence par-ci par-là (comme ce soir contre Charlotte), mais c’est globalement une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, le retour de Kevin Durant se rapproche. Cela fait des semaines qu’on fait des updates par rapport à sa rééducation, Shams nous apprend désormais que les choses devraient être de plus en plus concrètes à partir de la semaine prochaine. Toujours pas de vraie date de retour donc, mais on y arrive progressivement.

Avec ces news, on peut imaginer une reformation du Big Three de Brooklyn aux alentours de la mi-avril, avec un mois de saison régulière à jouer derrière. Un mois où Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving pourront répéter leurs automatismes avant les Playoffs, eux qui ont joué moins de dix matchs ensemble depuis leur réunion à Brooklyn. Clairement, les Nets vont devoir se servir de la fin de la régulière pour renforcer leur collectif, même si ce dernier tourne déjà plutôt bien comme le prouve le classement, les Nets ayant pris la tête de l’Est devant les Sixers de Philadelphie avec un bilan global de 33 victoires pour 15 défaites. Mais quand vous avez un joueur comme Kevin Durant qui revient, y’aura forcément une petite période d’adaptation pour tout le monde parce que ça fait quand même six semaines que les Nets jouent sans lui. Et puis faut pas oublier non plus qu’il y a désormais des nouvelles têtes à Brooklyn, à savoir Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, qu’il faut également intégrer de la bonne manière. Vu la gueule de son effectif, le coach Steve Nash a évidemment pas mal d’options sous la main mais il va également devoir trouver les meilleures rotations ainsi qu’un vrai équilibre en vue des Playoffs pour maximiser le talent à sa disposition.

Tout ça pour dire que la fin de la saison régulière aura son importance à Brooklyn. Kevin Durant devra retrouver son rythme, le Big Three va devoir jouer ensemble, et les Nets auront besoin de ces matchs pour bien se préparer en vue des Playoffs, qu’ils aborderont dans le costume de favoris.

Source texte : The Athletic

"Sources tell me Kevin Durant is closing in on a return to the floor." Our NBA Insider @ShamsCharania has the latest on Durant, plus an update on James Harden's hamstring injury. pic.twitter.com/vwLoeKZepr — Stadium (@Stadium) April 1, 2021