Les Nets ne forceront pas le retour de James Harden malgré la blessure de Kyrie Irving : Kevin Durant, c’est à toi de jouer grand

L’Hydre de Lerne a encore perdu une tête, et même si Hercule ressemble à Antetokounmpo, ce sont bien les blessures qui décapitent tour à tour le monstre de Brooklyn. Cette fois, c’est Kyrie Irving qui sort blessé du Game 4 et qui rejoint ainsi James Harden à l’infirmerie. De quoi forcer le retour de ce dernier ? Visiblement non, et Kevin Durant va donc devoir se débrouiller tout seul ou presque.

James Harden s’est blessé lors du Game 1 face aux Bucks au bout de quelques secondes seulement (il avait eu le temps de faire quinze step-backs, ne vous en faites pas), mais les Nets avaient réussi à remporter ce match ainsi que le suivant. Le chemin semblait tout tracé pour une finale de conférence face aux Knicks et les Bucks étaient impuissants. Tout le monde était Baptiste serein et on n’attendait pas forcément le retour du numéro 13 puisque Brooklyn gagnait. Mais la roue a tourné et les Bucks sont très bien revenus à deux victoires partout, avec en plus la blessure de Kyrie Irving. Le magicien (Kyrie, parce que c’est vrai que KD et le Barbu sont aussi des magiciens) s’est tordu de chez tordu la cheville dans le deuxième quart-temps hier soir. Son retour pour le Game 5 semble improbable, mais c’est aussi le reste des Playoffs qui risque d’être compromis pour Tonton Drew. En attendant les résultats des examens, un retour de The Beard – blessé aux ischios-jambiers – ferait forcément du bien pour battre des Daims presque au complet. Mais Steve Nash a indiqué via David Aldridge de The Athletic qu’il ne comptait pas pousser James Harden à jouer à cause de la blessure de Kyrie.

Steve Nash says he won’t rush James Harden back if Kyrie Irving is not able to play in Game 5, or if Harden pushes to play, saying the injuries are “independent” of each other. — David Aldridge (@davidaldridgedc) June 13, 2021

Selon le coach des Nets (via ESPN), l’ancien Rocket progresse bien dans sa rééducation mais a d’abord besoin d’enchaîner quelques entraînements à haute intensité avant d’espérer faire son retour. Pour info, les Filets de Brooklyn joueront dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30, le temps de profiter de la victoire des Bleus contre l’Allemagne. On voit donc mal le Barbu participer à cette rencontre, avec ou sans Kyrie. Un retour pour le Game 6 à Milwaukee jeudi est plus probable, même si on ne parierait pas notre maison dessus.

Celui qui se sent bien bête et bien seul maintenant c’est Kevin Durant, ses deux copains trop forts vont être sur le banc et il devra porter à lui tout seul son équipe contre l’effectif bien rodé de Milwaukee, avec en cadeau un P.J. Tucker collé à son slip. Après la blessure du numéro 11, le numéro 7 était un peu chamboulé et a délivré une performance moyenne (pas exceptionnel comme on l’attendait en gros) avec tout de même 28 points (9/25 au tir, 1/8 de loin), 13 rebonds et 5 passes (mais aussi 5 turnovers). Le deuxième meilleur marqueur des Nets sur le Game 4 d’hier ? Kyrie Irving avec 11 points en 17 minutes. Le reste de l’effectif se balade sous la barre des dix points, et ça c’est quelque chose qui devra vraiment changer dans les jours à venir. Toute la défense des Daims du Wisconsin pourra se concentrer sur Slenderman, et même si c’est un des meilleurs scoreurs de l’histoire, la tâche risque d’être compliquée si d’autres mecs (coucou Joe Harris) n’arrivent pas à step-up. KD devra au moins essayer de sauver le bateau chez lui au Barclays Center, sans se blesser, avant d’espérer un retour d’au moins un de ses acolytes pour le Game 6.

Quand les trois de Brooklyn sont ensemble, ce n’est plus le style de Jean-Michel Basquiat mais bien Jean-Michel Basket. Malheureusement, comme tout au long de la saison régulière, les blessures viennent tâcher l’œuvre d’art qu’est ce Big Three. Avec un Kyrie Irving blessé et un James Harden pas encore en état de revenir, KD devra activer le mode MVP.

