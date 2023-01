A la lutte au sommet de la Conférence Ouest avec les Clippers, Kawhi Leonard réclame du renfort au poste 1. Et entre meneurs vétérans et anciens camarades de jeu, les options pour compléter l’équipe de The Claw sont multiples.

Difficile de s’enjailler cette saison si on est fan des Clippers. Dernier exemple en date, les joueurs de Tyronn Lue avaient reposé leurs cadres hier et ont essuyé une petite déroute face à des Cavs en mission, cette défaite marquant déjà leur 25è revers de la saison. Aujourd’hui quatrièmes de l’Ouest avec un bilan à peine positif, les Voiliers déçoivent (et ce malgré une nette amélioration ces dernière semaines) et c’est assez tristounet pour une équipe qui visait pourtant la première place en octobre.

Néanmoins, une solution pour pallier les pépins que subit la franchise de L.A se trouve peut-être à la trade deadline. On le sait, les Clipp’s risquent d’être agressif ce 9 février, et une rumeur de plus est récemment venue accentuer la probabilité de voir du changement d’ici peu. D’après l’insider Matt Moore, Kawhi Leonard en personne aurait effectivement demandé au management de son équipe de faire son possible pour se positionner sur un… meneur avant la fin de la date butoir. Kawhi parle peu, mais quand il le fait on l’écoute et on se tait. Les Spurs en sont témoins : pas la peine d’essayer de contrarier The Claw car ça se retournera contre vous.

Inutile en effet de regarder tous les matchs des Clippers cette saison pour comprendre que ça pêche un chouia à la mène. John Wall fait un retour correct mais n’est plus le crack qu’il a été, Reggie Jackson revient bien mais reste dans son registre habituel, à savoir celui d’un très bon role player. Norman Powell quant à lui s’est souvent retrouvé à jouer meneur en l’absence des deux larrons, et pas sûr que ce soit l’idée de départ.

QUELLES SOLUTIONS POUR LES CLIPPERS ?

Coup de chance pour nos amis de Lob-City : cette année, le marché regorge d’opportunités pour le moins alléchantes. Dans l’optique de combler le manque californien à la mène, c’est ainsi Mike Conley qui s’annonce comme l’une des solutions les plus évidentes. Pour les Clippers, de l’expérience en la présence du quasi All-Star serait la bienvenue. Pour Conley ? L’ex-meneur de Memphis et actuel chef d’orchestre du Jazz souhaiterait certainement une fin de carrière dans une équipe qui vise le championnat, d’autant que le vétéran tourne encore à dix points et huit passes décisives de moyenne cette saison.

Autre option pour L.A : des anciennes connaissances de Kawhi, comme par hasard. Fred VanVleet et Kyle Lowry sont ainsi dans les rumeurs actuellement, tous les deux étaient présents lors du titre de Toronto en 2019 (les Raptors s’étaient alors armés pour le titre avant la deadline de février, hum hum), sans parler de leur talent évident qui fait donc d’eux de vraies cibles. FVV fait partie de l’élite des meneurs en 2023, Kyle Lowry a une expérience au moins aussi énorme que ses calebards, bref autre chose que le fantôme d’un ancien sprinteur de Washington.

Les Clippers ont donc l’embarras du choix pour faire de leur équipe un contender d’ici le 9 février. Sauront-ils satisfaire Kawhi Leonard ? On suivra en tout cas ce grabuge en direct, lors d’une soirée qui s’annonce all-time et qui dessinera – peut-être – les contours de la fin de la saison régulière… et plus si affinités.