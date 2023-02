Après avoir enchaîné trois victoires d’affilée et donné un peu d’espoir de reprise aux fans, les Warriors sont retombés dans leurs travers en enchaînants deux revers consécutifs. Le souci ? Toujours le même, une difficulté perpétuelle à mettre le couvercle sur leurs matchs. Cela n’empêche pas Steve Kerr, le coach, de croire à 100% aux chances de titre des Dubs.

Ils sont agaçants d’inconstance. Ces Guerriers ont tout pour réussir sur le papier, mais n’y arrivent que partiellement. Branchés en courant alternatif, ils varient du bon au moins bon, voir au très nul. Pourtant, les belles soirées de Golden State sont clairement des leçons de jeu collectif. Et c’est sans doute là dessus que Steve Kerr mise quand il explique à la radio 95.7 The Game qu’il croit encore à fond aux chances de doublé.

“J’y crois à 100%. C’est quelque chose pour laquelle nous travaillons, c’est le plan. Je le dis quasiment tous les jours aux joueurs et c’est sans arrière pensée. Nous avons des points à améliorer et il ne reste plus que 30 matchs, alors nous devons le faire maintenant. Mais je sens que nous pouvons le faire. Je pense que notre équipe n’a peur de personne. Je pense qu’avec notre expérience et notre historique en Playoffs, nos gars ont beaucoup de confiance” – Steve Kerr

Comme l’explique bien le tacticien, de nombreuses améliorations sont à effectuer pour affiner le tranchant de cette équipe, notamment dans les fins de rencontres. Point positif ? Stevie regarde le problème en face, et sait que le temps commence à presser. Dans le même temps, certains joueurs devront revenir à leur meilleur niveau et oui, on parle notamment d’Andrew Wiggins. D’une importance capitale lors des dernières Finales, le bonhomme est aujourd’hui transparent.

“Nous devons faire un meilleur boulot, notamment pour finir les matchs. Tout le monde, y compris le staff. Nous devons nous caler sur certaines rotations et comprendre exactement comment nous allons exploiter tout ça au mieux, car ce n’est pas encore clair. Même si c’est un problème, je pense quand même que nous pouvons aller au bout” – Steve Kerr

Si les Warriors arrivent effectivement à trouver le bon remède pour créer un momentum durable, alors ils deviendront très dangereux pour toute la ligue. Il n’y a pas encore urgence, mais presque. La récompense est à la hauteur de l’enjeu, alors let’s go !

Steve Kerr told @DamonAndRatto that he believes the Warriors can run it back with their current roster 👀 pic.twitter.com/NJx7z18LdO — 95.7 The Game (@957thegame) February 4, 2023

Les Playoffs se rapprochent, et avec eux la nécessité de trouver un plan de jeu viable pour enfin engranger les succès et s’adjuger une place de choix dans la conférence Ouest. Maintenant que c’est dit… il n’y a plus qu’à, comme on dit.

Source : 95.7 The Game