NBA Trade Deadline 2023 – que va faire le Utah Jazz d’ici au 9 février ?

Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, le Utah Jazz.

Le Jazz, plutôt acheteur ou vendeur à la deadline ?

Si vous voulez une franchise qui risque de bouger du monde, le Jazz est le bon endroit où cliquer.

Malgré une première partie de saison bien au-dessus des attentes, la franchise de Salt Lake City semble partante à l’idée de transférer plusieurs de ses cadres, dont certains titulaires. Selon les dernières rumeurs, seuls Lauri Markkanen et les rookies Walker Kessler et Ochai Agbaji sont intouchables. Ça laisse quelques cibles de choix pour les autres franchises.

Le(s) joueur(s) du Jazz qui pourrai(en)t être transféré(s)

Comme expliqué précédemment, le Jazz tendra l’oreille pour toutes les offres ou presque. Mike Conley a déjà été lié aux Clippers, Kelly Olynyk voit les Celtics et le Heat, ses ex, lui faire du pied. Jarred Vanderbilt et Malik Beasley ont été mentionnés dans un possible trade pour John Collins à Atlanta. Les deux joueurs sont cependant suivis par plusieurs franchises.

🚨 Utah est la franchise la + agressive sur le dossier John Collins, depuis des semaines. Le Jazz forcerait la main des Hawks afin qu’ils ajoutent un pick de Draft, pour le fait de récupérer le salaire de Collins à Utah. Malik Beasley et Jared Vanderbilt mentionnés, à suivre. pic.twitter.com/uB0yTcHbpR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Quid de Jordan Clarkson ? Le combo guard fait la meilleure saison de sa carrière et il peut potentiellement tester le marché cet été en déclinant sa player option. Le transférer maintenant permettrait de s’assurer une contrepartie intéressante mais pas sûr que la direction s’en sépare. Une prolongation estivale est tout à fait possible.

Les joueurs convoités par le Jazz

Il n’y aura pas que des départs à Utah, il y aura aussi des nouvelles têtes. Le gros dossier depuis des semaines chez les Mormons c’est John Collins. L’avenir de l’ailier-fort s’écrit en pointillés à Atlanta et le Jazz a déjà eu des discussions avec la franchise de Géorgie. Vont-ils tenter un push dans les prochains jours ?

Autre dossier à suivre : Russell Westbrook. Alors qu’il aurait pu atterrir à Utah l’été dernier lors de l’échange concernant Donovan Mitchell, Brodie voit de nouveau son nom circuler à Salt Lake City. Attention tout de même car cette rumeur est arrivée avant la demande de trade de Kyrie Irving et les Lakers pourraient bien utiliser le meneur pour essayer de ramener Uncle Drew dans la Cité des Anges. À moins bien sûr que le Jazz ne serve de troisième partenaire en récupérant Russ et en envoyant des joueurs à Brooklyn. Tout est possible.

Enfin, une petite touche tricolore avec une rumeur sur… Evan Fournier. Selon HoopsHype, les Knicks et le Jazz discuterait d’un potentiel deal qui enverrait le Français à Salt Lake City. À suivre…