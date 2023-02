Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Washington Wizards

Les Wizards, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Dur de vraiment connaître les plans des Wizards à quelques jours de la Trade Deadline.

À première vue, on parierait bien sur une grosse zone de calme dans la Capitale. Les résultats sont plutôt bons en ce moment, l’équipe a sacrifié Rui Hachimura pour pouvoir offrir (à tort ou à raison) un joli deal à Kyle Kuzma cet été. Autant il y a quelques semaines, on aurait bien misé sur une explosion du roster, autant aujourd’hui ça n’en prend pas le chemin.

Le(s) joueur(s) des Wizards qui pourrai(en)t être transféré(s)

Le nom qui reste en haut de la pile c’est évidemment Kyle Kuzma. Les Wizards disent et répètent que leur joueur n’est pas à vendre malgré l’intérêt d’un paquet de franchises. Vraie volonté de fermer la porte à double tour et prolonger le Kuz’ cet été ou bluff pour faire monter les offres ? On se dirige plutôt vers la première option au moment d’écrire ces lignes.

Washington est hyper confiant dans sa capacité à prolonger Kyle Kuzma cet été. Le départ de Rui enlève un petit embouteillage chez les forwards des Wizards, en attendant de voir ce que Deni Avdija donnera long terme. Kuzma et Washington, ça sent le clin d’œil en coulisses. https://t.co/Xcofeikiss — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Pour le reste du roster, aucun joueur cadre ne devrait prendre la porte. Aucune news sur Bradley Beal ou Kristaps Porzingis. Un vrai candidat au départ par contre : Will Barton. Débarqué l’été dernier dans le deal de Monte Morris, l’ailier vétéran cire le banc à Washington. Son profil et sa situation contractuelle (fin de contrat cet été) peuvent plaire à quelques contenders en quête d’expérience pour leur banc à l’approche des Playoffs.

🚨 Will Barton est disponible, les Wizards souhaitent renforcer leur poste de meneur. Actuellement, Barton a quitté la rotation de Washington et son profil pourrait aider un banc en deuxième partie de saison. Les Wizards explorent toutes leurs options, management agressif. pic.twitter.com/heGPHsA8F1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Les joueurs convoités par les Wizards

Pas mille noms dans les rumeurs concernant les copains de Poudlard. La franchise a été mentionnée parmi les prétendants pour Jae Crowder mais D.C semble partir de bien loin, avec Milwaukee qui a déjà été autorisé à discuter avec le joueur.

En parlant de Milwaukee, il semble que le placardisé Serge Ibaka soit sur les tablettes de Washington pour densifier le secteur intérieur. On imagine que les Bucks ne seront pas gourmands pour le laisser partir.

Il se murmure aussi que les Wizards seraient sur la piste d’un meneur. Quelqu’un qui aurait plus la carrure d’un titulaire NBA que Monte Morris sans doute. Mais qui ?