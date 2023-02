Le différend entre Dillon Brooks et Donovan Mitchell tient son verdict. La NBA vient d’annoncer que l’ailier des Grizzlies est suspendu un match sans paie avec effet immédiat, tandis que Spida devra payer 20 000€ d’amende.

Fin de l’affaire Dillon Brooks-Donovan Mitchell, les deux joueurs sont sanctionnés. Ce fut chaud bouillant entre les Grizzlies et les Cavs hier, et plus particulièrement entre Dillon Brooks et Donovan Mitchell. En effet, l’ailier des Grizzlies, pas le dernier à être dans les embrouilles, a encore fait parler de lui, mais pas pour ses performances sur le terrain. Brooks a été impliqué dans une bagarre, avec son homologue All-Star.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/NvSOrOpCzZ — NBA Communications (@NBAPR) February 3, 2023

Rappel des faits : Nous sommes au milieu du 3ème quart-temps. Dans un action anodine, Dillon Brooks qui rate un double-pas, vient s’empaler dans la défense de Cleveland. Mis au sol (involontairement) par Evan Mobley qui récupère le ballon, Didi vrille complètement. Dans un élan de rage, le numéro 24 frappe dans l’entre-jambe de Donovan Mitchell, qui traînait par là.

Il y avait déjà de la friture sur la ligne entre les deux hommes, c’était le geste de trop pour Spida qui a décidé de se faire justice lui-même. À tort ou à raison, on vous laisse juger. S’en suit donc une bagarre générale, très vite séparée par les différents staffs. Les deux joueurs sont expulsés, et Dillon Brooks écopera d’une faute flagrante II.

Spida and Dillon Brooks get CHIPPY 😳 pic.twitter.com/jGhYHa8VAS — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2023

La NBA a évidemment réagi et a mis à l’amende les deux protagonistes : Dillon devra purger un match de suspension sans paie, Donovan Mitchell devra payer 20 000€ d’amende. C’est peut-être un peu léger, mais c’est en guise d’avertissement. Brooks est prévenu, la prochaine fois ce sera sanction maximale.

Source : NBA Press Relations