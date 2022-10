Si tous les joueurs des Brooklyn Nets vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Nets sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Kyrie Irving.

On aurait pu choisir son compère Kevin Durant, mais on part cette année sur Kyrie Irving, qui reste et restera sûrement un joueur mystère tout au long de sa carrière. Un joueur dont on connaît le talent infini mais qui nous agace – à juste titre ou pas hein – par son manque de présence sur le parquet. Que ce soit parce qu’il boude pour changer d’équipe, qu’il disparaisse sans donner de nouvelles, qu’il soit blessé ou parce qu’il ne veut pas se faire vacciner (aucun jugement, chacun est libre de faire comme il veut hein), il y a déjà eu trop de raisons pour lesquelles Uncle Drew a raté des matchs. Rien qu’à Brooklyn, il a manqué 120 rencontres en seulement trois saisons. Pour 103 joués… Sa saison 2021-22 n’a commencé que le 5 janvier après qu’il ait reçu l’accord pour jouer malgré sa non-vaccination, et après un coup de balai en pleine poire face aux Celtics au premier tour, Irving et ses Nets nous doivent une belle revanche.

On peut donc considérer cette saison comme un retour pour Kyrie – au-delà du fait qu’il reste à Brooklyn alors que beaucoup de monde le voyait partir – qui en plus d’être en position de jouer tous les matchs va pouvoir retrouver son occupation favorite : casser des chevilles, mettre des gros tirs, faire le show en gros. C’est aussi pour ça qu’on est autant frustrés, nous autres mortels, de ne pas le voir jouer ses matchs. Quel talent, quel flow, quel régal de le voir cisailler les défenses d’une manière avec laquelle peu l’ont fait dans l’histoire de ce sport. En 29 matchs sur la dernière saison, Kyrie c’est quand même 27,4 points et 5,8 passes, le tout à 47% au tir dont un superbe 42% du parking. Ah oui, si vous aviez oublié : il en a planté 60 le 15 mars dernier, record personnel et record de franchise dans une roustasse infligée au Magic. À chaque fois qu’on a tendance à l’oublier un peu, Uncle Drew vient nous rappeler de quel bois il se chauffe et que personne sur cette planète ne peut le tenir en 1 entre 1. Absolument personne. Et ça, ça vaut le clic. Et Kyrie aura une motivation personnelle en plus cette année : il est en dernière année de contrat. Il risque de vouloir tout arracher cette année, et ça sent très mauvais pour les chevilles des défenseurs.