On attaque un lundi copieux avec le Martin Luther King Day et donc un programme très chargé sur les parquets (neuf matchs et ça commence dès 19h). L’occasion de revenir en détail sur les perfs qui ont eu lieu dans le passé lors de ce jour si spécial chez l’Oncle Sam. C’est l’heure d’un coup d’œil dans le rétro.

Le Martin Luther King Day est joué en NBA depuis 1986 et on aurait eu du mal à classer les perfs de tout le monde vu qu’il y a des dingueries de tous les côtés (vous en retrouverez quelques-unes ici). On s’est donc fait une petite liste (loin d’être exhaustive) de quelques garçons qui ont rendu hommage au docteur King en noircissant la feuille de stats bien comme il faut.

Damian Lillard : 61 points à 11/16 de loin face aux Warriors

On attaque avec le record de points sur un match du Martin Luther King Day et c’est Damian Lillard qui a pris chaud en 2020 face aux Warriors. Alors certes, il s’agit d’une version déplumée des Dubs (Curry, Green et Thompson sont absents, Durant est déjà parti) mais la perf reste assez folle. 61 points à 17/37 au tir dont 11/16 du parking avec quelques shoots de malade. Il s’agit du record de points de Dame en carrière, de la meilleure perf all-time d’un Blazer sur un match (points mais aussi à longue distance). Impossible de mentionner le Martin Luther King Day sans parler de cette prestation.

Kemba Walker : 52 points, 9 rebonds, 8 passes contre le Jazz

À l’heure où la carrière NBA de Kemba Walker bât sérieusement de l’aile, il est toujours bon de rappeler les accomplissements du meneur dans le passé. Avant les genoux qui grincent et les deals non garantis il y avait aussi des coups de chaud monumentaux comme ce 18 janvier 2016 où “Cardiac Kemba” va voir l’arceau de la taille d’une piscine contre le Jazz. 52 points, c’était le record avant que Lillard ne montre le bout de son nez, c’était aussi le career high de Kemba et le record de franchise des Hornets, battus ensuite par ce même Kemba Walker deux ans plus tard (60 points). Cela nous rendrait presque nostalgiques.

Gilbert Arenas : 51 points + buzzer beater de la gagne contre le Jazz

Avant que John Wall ne devienne le chouchou de Washington, un autre meneur All-Star faisait la loi à D.C. Si sa fin de carrière est assez cracra (avec l’affaire des armes dans le vestiaire notamment), Gilbert Arenas était un phénomène à son prime aux Wizards. Le genre de garçon qui pouvait vite devenir indéfendable. Là encore c’est le Jazz (décidément) qui a trinqué en ce 15 janvier 2007. 51 points dont 16 dans le money time et surtout ce panier de la gagne au buzzer pour crucifier Deron Williams et Utah. Du grand Agent Zéro dans le texte.

Dwight Howard : 36 points, 26 rebonds contre les Clippers

Pour ceux qui ne découvrent le basket qu’en 2023, Dwight Howard n’est qu’un vieux joueur américain qui est à Taiwan mais pour les anciens que nous sommes, D12 a été un joueur majeur de la NBA. Si le prime du pivot semblait déjà terminé en 2016, celui-ci était encore capable de détruire des raquettes et celle des Clippers n’a pas fait le poids face aux muscles de Superman. 36 points, 26 rebonds, 11/16 au tir, un très propre 14/18 sur la ligne et un DeAndre Jordan dans la sauce, voilà quel fut le programme de Dwight Howard en ce 18 janvier 2016.

Mark Jackson : 21 points, 22 passes, 7 rebonds contre les Nets

Quand on pense à la carrière de joueur de Mark Jackson, on a souvent tendance (à raison) à focus sur sa période Knicks ou son passage à Indiana avec Reggie Miller. Ce dont on a tendance à oublier c’est que l’ancien coach des Warriors, actuellement commentateur télé, a aussi fait un passage du côté de Denver entre 1996 et 1997. C’est d’ailleurs dans le Colorado que l’ancien meneur (5ème meilleur passeur de l’histoire au moment d’écrire ces lignes) s’est offert son record personnel à la passe, un soir de match contre New Jersey. Sans doute que le fait de croiser ses anciens rivaux des Nets avait dû le motiver.

Magic Johnson : 39 points, 17 passes, 5 rebonds contre les Rockets

On ajoute un peu de magie à notre liste ou plutôt un peu de Magic Johnson. En ce 18 janvier 1988, le meneur Showtime des Lakers fait la totale aux Rockets. 39 points, 17 passes, 5 rebonds à 75% au tir et une victoire facile pour L.A. Non content de fracasser Houston une fois, le garçon renouvellera l’année suivante avec 17 points, 18 passes et 13 rebonds contre… ces mêmes Rockets. Soit deux des quatre meilleurs perfs à la passe du MLK Day (Jackson étant le number one). Est-on vraiment surpris ? Pas vraiment.

Shaquille O’Neal : 38 points, 16 rebonds, 8 contres contre les Sixers

On finit avec un gros morceau, dans tous les sens du terme. 18 janvier 1993, le Magic du rookie Shaquille O’Neal rend visite à des Sixers qui ont perdu Charles Barkley quelques mois plus tôt (envoyé à Phoenix). Le Big Cactus fait un énorme chantier : 38 points à 16/24 au tir, 16 rebonds, 8 contres et 2 interceptions notamment. Pas suffisant pour l’emporter puisque c’est le Philadelphie de Jeff Hornacek (32 points) qui arrache la victoire en prolongation. Les neuf pertes de balle du jeune O’Neal auront coûté cher mais on voit déjà les travaux réalisés par celui qui est amené à devenir un monstre de la NBA.

