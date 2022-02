James Harden active sa player option : 47 millions pour la saison 2022-23, mais à combien sera son prochain contrat…?

En position de devenir agent libre l’été prochain, James Harden a réussi à obtenir ce qu’il voulait avant la NBA Trade Deadline de ce jeudi, à savoir un transfert aux Sixers. Et très vite, on a appris que le Barbu prenait sa player option pour la saison 2022-23. Qu’est-ce que ça signifie exactement ? On fait le point.

47,4 millions de dollars. C’est le salaire que touchera James Harden la saison prochaine avec les Sixers dans le cadre de la dernière année de son contrat de quatre ans et 171 millions signé à l’été 2017 alors qu’il était encore à Houston. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Ramesse a effectivement décidé d’activer sa player option, une player option qui aurait pu lui permettre de devenir agent libre pour la première fois de sa carrière après avoir refusé une extension avec les Nets. Théoriquement, Harden ne deviendra donc pas free agent en 2022 mais bien en 2023. Avant que cette news tombe, peu après la bombe concernant le deal XXL entre Brooklyn et Philadelphie, on pouvait se demander quelles seraient les modalités du prochain deal de Ramesse. D’après Bobby Marks d’ESPN, James Harden aurait été éligible à un contrat de cinq ans et 269 millions de dollars avec Philadelphie s’il avait décidé de décliner sa player option. En préférant la prendre là tout de suite et sécuriser ses 47 millions, le Barbu devient éligible dès août prochain à une prolongation de 223 millions sur quatre ans avec les Sixers, prolongation qui démarrerait donc en 2023 pour durer jusqu’en 2027. Si on cumule cette player option et l’extension de quatre ans qui suit, on arrive également à un total avoisinant les 270 millions de dollars. Mais alors, quelle est véritablement la différence entre ces deux options ?

As part of deal, new 76ers star James Harden is opting into his $47.3 million player option on contract for next season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

En prenant sa player option pour la saison 2022-23 au lieu de signer un deal max sur cinq ans directement, cela laisse quelques options ouvertes en vue de la future prolongation qui attend le Barbu. Existe-t-il un scénario où Harden prend moins de dollars – genre 20 millions de moins sur la durée complète de son prochain deal – pour donner un peu plus de flexibilité aux Sixers et essayer de maximiser ses chances de gagner son premier titre NBA ? Peut-être. Ramesse a déjà assez d’argent pour nourrir sa famille (coucou Latrell) et quelques millions de dollars en moins ne devraient pas changer sa life. Cependant, si on reste sur le scénario player option à 47 millions + 223 millions derrière, ça risque vraiment de piquer sur la fin du contrat. Avec cette base-là, James Harden gagnerait pas moins de… 62 millions de billets verts lors de la saison 2026-27, quand il arrivera sur ses 38 ans. Pour le spécialiste du salary cap chez ESPN Bobby Marks, ce deal deviendrait dans trois ans « le pire contrat de l’histoire de la NBA », un contrat boulet comme on peut le voir aujourd’hui avec Russell Westbrook et John Wall. Quand on voit la saison actuelle d’Harden, quand on connaît son amour des strip-clubs et qu’on sait que son physique commence à montrer des signes de faiblesse, on se dit que ce n’est pas impossible. Maintenant, si avant ça il y a une bannière de champion qui s’accroche au sommet de la salle des Sixers, l’investissement sera justifié à vie hein. Dans le cas contraire par contre…

Les Sixers ont décidé de miser sur un James Harden vieillissant mais toujours productif pour tenter de ramener un titre NBA à Philadelphie sur le court terme. Financièrement, ça peut faire très mal dans quelques années, mais Daryl Morey est prêt à accepter les risques.

Source texte : The Athletic / ESPN

"In three years … we're going to be talking about James Harden like we're talking about Russell Westbrook and John Wall from a contract standpoint. That contract will be the worst contract in NBA history." —@BobbyMarks42 pic.twitter.com/5kxHEVpw2G — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 10, 2022